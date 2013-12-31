TÜSİAD: 2014 yılından ertelenemez beklentilerimiz var

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), yayımladığı yeni yıl mesajında, "2013, ülkemizde çoğulculuk, katılımcılık, hak ve özgürlük, barış, adalet ve etik siyaset taleplerinin öne çıktığı bir yıl olarak tarihe geçecek" ifadelerine yer verdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın imzası ile yayımlanan yeni yıl mesajı şöyle:



Dünyada ve Türkiye’de önemli gelişmelere sahne olan 2013, ülkemizde çoğulculuk, katılımcılık, hak ve özgürlük, barış, adalet ve etik siyaset taleplerinin öne çıktığı bir yıl olarak tarihe geçecek.

Bu beklentiler, 2014 yılına dair umutlarımızın da merkezinde olmaya devam edecek.

Ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan haklarının evrensel ölçülerde karşılık bulması, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının yerleşmesi için gerekli adımların atılması, seçim yılı olmasına rağmen 2014 için vazgeçilemez ve ertelenemez beklentilerimizdir.

Toplumsal barışın tesis edilmesi ve çözüm sürecinin başarıya ulaşması da hiç kuşkusuz özgürlük, demokrasi ve güçlü bir kalkınma perspektifiyle mümkün olacaktır.

Küresel ekonomik kriz sonlanırken, ülkemizde büyümeyi destekleyecek yapısal reformların gerçekleştirilmesi, 2014’ü arzulanan refah döneminin başlangıcı haline getirebilir. Avrupa Birliği müzakerelerinde ilerleme sağlanması ve yeni fasılların açılması da Türkiye’nin ihtiyacı olan reform gündemini canlandıracaktır.

Yeni yılın, tüm dünyaya barış ve refah getirmesini dilerken, ülkemizi de demokrasisi ve ekonomisiyle gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşma hedefine yaklaştırmasını temenni ederim.