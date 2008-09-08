TÜSİAD 2 su raporu açıklayacak

İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli’nde saat 09.00’da başlayacak konferansın açılış konuşmaları Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Dünya Su Konseyi Başkanı Loïc Fauchon tarafından gerçekleştirilecek.



Konferans kapsamında, TÜSİAD’ın, “Türkiye’de Su Yönetiminin Durumu: Sorunlar ve Öneriler” ve “Şebeke Suyu Hizmetlerinde Özel Sektör Katılımı: Dünya Uygulamaları Işığında Türkiye İçin Model Tartışması” başlıklı iki raporu kamuoyuna sunulacak.



“Su raporuna değerlendirmeler”



Konferansın ilk oturumunda, “Türkiye’de Su Yönetiminin Durumu: Sorunlar ve Öneriler” başlıklı raporun özet bulguları yazarlar tarafından değerlendirilecek. asha’nın haberine göre başkanlığını TÜSİAD Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu Başkanı Dr. Erdal Karamercan’ın yapacağı oturumda, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Alpaslan, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Altınbilek, 5. Dünya Su Forumu Genel Sekreteri Prof. Dr. Oktay Tabasaran ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Haydar Koçaker birer konuşma yapacak.



Birinci oturumu takiben, Dünya Sürdürülebilir İş Konseyi (WBCSD) Başkanı Björn Stigson toplantının konuk konuşmacısı olarak bir sunum gerçekleştirecek.



“Su krizlerine çözüm arayışları”



TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu Başkanı Musa Galip Eroğlu’nun başkanlığını yapacağı “Su Krizlerine Çözüm Arayışları: Finansman, Teknoloji ve Know-How” başlıklı ikinci oturumda “Şebeke Suyu Hizmetlerinde Özel Sektör Katılımı: Dünya Uygulamaları Işığında Türkiye için Model Tartışması” başlıklı rapor tanıtılacak. Oturuma, Rekabet Kurumu Uzmanı Bülent Gökdemir, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Kurumsal Pazarlama Müdürü Funda Gürel ve İsrail İhracatçılar Birliği Su ve Çevre Teknolojileri Daire Başkanı Roint Golovaty konuşmacı olarak katılacak.



“Kuraklık ve Su Yönetimi” başlıklı son oturuma ise, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Tanık başkanlık yapacak. Oturumda, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, NATO Su Projesi Yöneticisi Prof. Dr. Ethem Gönenç, UNDP Türkiye Su Yönetimi Projesi Yöneticisi Doç. Dr. Boğaçhan Benli ve İSKİ Yatırımcılar Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Göksu birer konuşma gerçekleştirecek.



