TUS sonuçları açıklandı; cerrahi kadrolar boş kaldı

ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2016 Sonbahar Dönemi yerleştirme sonuçları açıkladı. Sonuçlara göre 3 bin 134 genel kontenjandan 62’si, 177 yabancı uyruklu doktorlar için açılan kontenjanlardan ise 5’i tercih edilmedi.

TUS Analisti Uzman Dr. Fatih Batı Medimagazin’e yaptığı açıklamada, tercih edilmeyen kadrolarının çoğunun cerrahi bölümler olduğunu söyledi. Cerrahi bölümler arasında en fazla boş kadronun ise göğüs cerrahisi alanında olduğunu dile getiren Dr. Fatih Batı, genel kontenjanlar için tercih yapanların yüzde 55’nin, yabancı kontenjanlarda ise yüzde 62’sinin yerleştiğinin bilgisini de verdi.



Cerrahi alanında boş kalan kadroların sayısı şöyle: Göğüs Cerrahisi 6, Genel Cerrahi 5, Beyin Cerrahisi 3, Çocuk Cerrahisi 2 ve Kalp Damar Cerrahisi 1.

İlginin arttığı bölüm: Nükleer tıp







Son yıllarda nükleer tıp alanına olan ilginin arttığı bilgisini veren Uzm. Dr. Batı, sonbahar döneminde bu alan için 7 kadro açıldığını söyledi.



Nükleer tıp alanında en yüksek yerleştirme puanına sahip hastane 68,075 ile Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olurken en düşük puan 64,693 ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu.

"Nükleer tıp gelişmeleri dünya ile eşzamanlı ilerliyor





Gelişen teknoloji ile birlikte nükleer tıp alanında hibrit görüntülemelerde de gelişmeler olduğunu ve yeni görüntüleme cihazları üretildiğini dile getiren Uzm. Dr. Batı, SPECT- BT, PET-BT’nin yanı sıra PET-MR da ülkemizde başarıyla kullanılmaya başlandığı bilgisini verdi.



Nükleer tıp alanının bu görüntülemeler ile birlikte, özellikle patofizyolojik görüntü elde etmede önemli olduğunun altını çizen Dr. Batı, Türkiye’de nükleer tıp alanında yaşanan gelişmelerin dünya ile eş zamanlı ilerlediğini belirtti.