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Yaşam

TUS Pazar günü yapılacak ANKARA (A.A)

19 Eylül 2011 20:43

-TUS Pazar günü yapılacak ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS-Sonbahar Dönemi), 25 Eylül Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2011-TUS Sonbahar Dönemi Sınavı'nın 25 Eylülde Ankara'da iki oturumda yapılacağı hatırlatıldı. Açıklamaya göre, sınavın sabah oturumunda Yabancı Dil Sınavı, öğleden sonraki oturumunda Bilim Sınavı yapılacak. Adaylara ''Sınava Giriş Belgesi'' gönderilmeyecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinecek. Belgenin üzerinde, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak. Adayların internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını, sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunluluğu bulunuyor. Belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaretin bulunmaması gerekiyor. Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmayan adaylar, sınava alınmayacak.  Fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı veya Pasaport kabul edilecek. Nüfus Cüzdanı'nın fotoğraflı ve TC Kimlik Numarasının yazılı olması gerekiyor. Bu iki belgeyi yanında bulundurmayan aday, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak.

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