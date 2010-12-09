-TUS HAFTA SONU YAPILACAK ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), 11-12 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Sınavda, her bir adaya soru kitapçığı paket içinde verilecek. Adaylar, sınav başladığında paketi kendileri açacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınavda, tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ne (GATA) alınacak uzman adayları belirlenecek. TUS'un 11 Aralık Cumartesi günkü Yabancı Dil Sınavı saat 9.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. Yabancı Dil Sınavında adayların tıp konularında seçilmiş ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacak. Bu sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacak. Bilim Sınavı ise 12 Aralık Pazar saat 13.30'da başlayacak ve 210 dakika sürecek. Bu sınavda adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemlerle düşünme ve bunları belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorular bulunacak. -SORU KİTAPÇIĞI PAKETİNİ ADAYLAR AÇACAK- ÖSYM'nin daha önce bildirdiği güvenliği artırıcı tedbirler bu sınavda da uygulanacak. Adaylar, içecekleri suyu şeffaf şişe içinde sınava getirebilecek. Sınavda, fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi olarak sadece ''Nüfus Cüzdanı veya Pasaport'' kabul edilecek. Sürücü Belgesi, Kurum Kimlik Belgesi de dahil başka hiçbir belge özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu ibraz etmeyen aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak. Bu sınav için adaya ait soru kitapçığı matbaada tek tek özel olarak paketlenecek ve sınav başladığında her adaya paketi açılmamış bir adet soru kitapçığı paketi verilecek. Bu paket adayın kendisi tarafından açılacak. ÖSYM, adayları kendilerine verilen açılmış paketi kesinlikle kabul etmemeleri, daha önceden açılmış paket verilirse, bunun açılmamış bir paketle değiştirilmesini Salon Başkanından ısrarla talep etmeleri yönünde uyardı.