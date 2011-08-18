-TUS adaylarına uyarı ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Tıpta uzmanlık eğitimi devam ederken 1 Temmuz 2011 tarihinden sonra istifa edenlerin, istifalarını takip eden ilk sınavda ve bu tarihten sonra bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitimine başlamayanların, takip eden ilk sınavda yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanları yüzde 2 oranında düşürülecek. TUS'un sonbahar dönemine başvuran adaylara, bu karar doğrultusunda durumlarını belirtmeleri için 27 Ağustos'a kadar süre tanındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 Eylül 2011'de yapılacak 2011-TUS Sonbahar Dönemi Sınavı'na başvuruların dün sona erdiği anımsatıldı. ÖSYM'nin 8 Ağustos'ta http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2011-TUS Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nun 1. maddesinin 8. fıkrasının Sağlık Bakanlığının talebi üzerine değiştirildiği belirtilen açıklamada, bu değişiklik şöyle anlatıldı: ''Uzmanlık eğitimine devam etmekteyken sınava girildiğinde, uzmanlık eğitimine devam etmekteyken 1 Temmuz 2011 tarihinden sonra istifa edenlerin, istifalarını takip eden ilk sınavda ve 1 Temmuz 2011 tarihinden sonra bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların, takip eden ilk sınavda yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı yüzde 2 oranında düşürülür. Buna göre, TUS'a başvuran adaylardan, bu durumlarını Aday Bilgi Formu'nda belirtmiş olmaları zorunludur. Aday Bilgi Formu'nda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır. Başvuru süresinden sonra uzmanlık eğitiminde değişiklik olan adaylara ait herhangi bir işlem yapılmayacaktır.'' Bu değişikliğe bağlı olarak Aday Bilgi Formu'nun 15. maddesinin de ÖSYM tarafından yeniden düzenlendiği belirtilen açıklamada, sınava başvuran adaylardan bu bilgilerini değiştirmesi gerekenlerin, 27 Ağustos 2011 tarihine kadar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bilgi değişikliğini yapmaları gerektiği bildirildi. Açıklamada, mevcut seçeneklerden kendilerine uygun seçenek bulunmayan adayların, ''Uzmanlık Eğitimim Yoktur'' seçeneğini işaretleyecekleri belirtildi. Yabancı uyruklu kontenjanlarının da Sağlık Bakanlığınca yeniden düzenlendiği kaydedilen açıklamada, kontenjanların tercih aşamasında yayımlanacak kılavuzda yer alacağı ifade edildi.