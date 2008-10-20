Türüt şimdi de eşcinselleri hedef gösterdi

Hrant Dink'in katil zanlısına övgüler dizen bir şarkı yapan ülkücü İsmail Türüt şimdi de eşcinselleri aşağılayıp hedef gösterdi.



Kendini "Karadenizli türkücü" olarak tanıtan İsmail Türüt, yeni albümünde yer alan AİDS adlı şarkısıyla eşcinselleri hedef gösterdi. Türüt, geçen yıl da Arif Şirin ile hazırladığı "Plan yapmayın plan" şarkısıyla Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast'a övgüler dizip, Ermeni halkını aşağılamıştı.



Birgün gazetesinin haberine göre Türüt, yeni albümü "Gönül Bağı"ndaki AIDS adlı şarkısıyla, şimdi de eşcinselleri hedef gösterdi. Türüt, şarkısında açık bir şekilde eş cinselleri aşağılayıp, yok edilmeleri gerektiğini belirtiyor.



Şarkının sözleri şöyle:



"İnsanlıktan çıkanları al götür



Ah. Gelecek zamanı ne güzel bildin belleğini yıkanları,



Al götür al götür… Babam olsa al götür, eşek cennetine götür,



Sokakları doldurmuşlar kopuklar ancak bu pisliği bu illet paklar ahh…



Ameliyat oldu cinsi sapıklar



Erkeklikten bıkanları al götür al götür babam olsa al götür, eşek cennetine götür



Arkadan bakınca tipe bak tipe sonradan dönmeymiş sıpa oğlu sıpa ahh..



Kolunda bilezik kulağında küpe incik boncuk takanları al götür… Babam olsa al götür, eşek cennetine götür



Ahh bu sesimi Ankara’ya ulaştır Çankaya’nın etrafına dolaştır



Mikrobunu da birçoğuna bulaştır kula şaşı bakanları al götür al götür babam olsa al götür, eşek cennetine götür.



Ahh İsmail’in sazı sözü vesile Anadolu çile beylerde hile rüşvet’e zulüm’e zam'a torpil'e yeşil ışık yakanları al götür al götür. Babam olsa al götür, eşek cennetine götür



Aman garip İsmail’im sermayem sazımdır en büyük tehlike neme lazımdır ahh Lazı Kürdü Abazası Çerkezi Boşnağı Arnavudu hepsi bizimdir. Yurda nifak sokanları canimizi yakanları

Al götür al götür… Babam olsa al götür, eşek cennetine götür”



‘Plan yapmayın plan’



Türüt, ülkücü Arif Şirin ile birlikte yaklaşık bir yıl önce “Plan yapmayın plan” adlıyla bir şarkı yapmıştı. Kamuoyundan yükselen tepki üzerine Türüt ve Şirin hakkında “suç ve suçluyu övmek” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla dava açılmıştı.



