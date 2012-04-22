Turuncu prenses hapisten hastaneye sevk edildi

Ukrayna’nın hapisteki eski başbakanı Yulya Timoşenko Almanya’dan gelen doktorların ‘ameliyat olması gerekli’ raporu verdiği sırt ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Milliyet'in haberine göre, Ukrayna hapishane yetkilileri “Timoşenko cuma akşamı Merkezi Klinik Hastanesi’ne getirildi.

Alman doktorların raporlarını incelemesinin ardından Timoşenko, ona hazırlanan klinikte tedavi olmak istediğini söyledi” açıklamasında bulundu.

Timoşenko daha önce güvenmediğini söyleyerek bu klinikte tedavi olmak istememiş, ancak daha sonra kliniği Alman doktorlar incelemiş ve onay vermişti. Timoşenko, Rusya ile 2009’da imzalanan gaz anlaşmasında yetkisini aştığı gerekçesi ile Ekim 2011’de 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu yıl yapılacak genel seçimler öncesinde açıklanan dava Timoşenko ile Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç arasındaki çekişme nedeniyle “siyasi” olarak yorumlanmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hapishanede yeterli tıbbi bakım sağlanmayan Timoşenko’nun hastaneye sevk edilmesi için baskı yaptığı biliniyor.