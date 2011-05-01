T24 LogoT24 Logo
Spor

TURU RUS BİSİKLETÇİ KAZANDI ALANYA (A.A)

01 Mayıs 2011 19:34

-TURU RUS BİSİKLETÇİ KAZANDI ALANYA (A.A) - 01.05.2011 - 47. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Time Type 1 takımından Rus sporcu Alexander Efimkin kazandı. İstanbul'da 24 Nisan Pazar günü başlayan 47'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya'da sona erdi. Turun son etabı olan 158 kilometrelik Side-Alanya etabını Skil Shimano takımından Kenny Van Hummel 3.22.59'luk dereceyle birinci tamamladı. İkinciliği Omega Parma Lotto takımından Andre Greipel, üçüncülüğü ise Alessandro Petacchi elde etti. Tüm etaplar sonunda ise Time Type 1 takımından Rus sporcu Alexander Efimkin genel klasman birincisi oldu Etabın sprint primini NetApp takımından Eric Baumann, Türkiye Güzellikleri primini ise Omega Parma Lotto takımından Kenny De Haes kazandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24