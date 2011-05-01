-TURU RUS BİSİKLETÇİ KAZANDI ALANYA (A.A) - 01.05.2011 - 47. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Time Type 1 takımından Rus sporcu Alexander Efimkin kazandı. İstanbul'da 24 Nisan Pazar günü başlayan 47'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya'da sona erdi. Turun son etabı olan 158 kilometrelik Side-Alanya etabını Skil Shimano takımından Kenny Van Hummel 3.22.59'luk dereceyle birinci tamamladı. İkinciliği Omega Parma Lotto takımından Andre Greipel, üçüncülüğü ise Alessandro Petacchi elde etti. Tüm etaplar sonunda ise Time Type 1 takımından Rus sporcu Alexander Efimkin genel klasman birincisi oldu Etabın sprint primini NetApp takımından Eric Baumann, Türkiye Güzellikleri primini ise Omega Parma Lotto takımından Kenny De Haes kazandı.