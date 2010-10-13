Turşu sayesinde göç köyü oldu

T24- Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Köyünde yılda 50 bin tonun üzerinde onlarca çeşit turşu yapılıyor. Gedelek Köyü, yöredeki turşu üretimi dolayısıyla göç alan bir köy haline geldi.



Gedelek köyü Muhtarı Osman Trak, Gedelek'te turşu üretiminin oldukça eskiye dayandığını belirtti.



Yaklaşık 70 yıl önce, dönemin turşu üreticisi Rıfat Minare'nin Gedelek halkına salatalık ürettirdiğini anlatan Trak, “Köylülere tohum dağıtan Minare'nin teşvikiyle 20 yıl boyunca bölgede salatalık, biber ve şalgam üretimi yapıldı. Suyu bol olan Gedelek'teki bu ürünler, kalitesiyle büyük ilgi gördü” dedi.



Trak, 1949 yılında Minare'nin yanında çalışan dedesi Raşit Trak'ın, Gedelek'te turşu üretmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:



“İlk dönemler merdiven altında yapılan turşu üretimi zamanla gelişti. Özellikle 1970'li yıllardan sonra imalathaneler açıldı. Şu anda Gedelek'te bulunan 50 işletme, yılda 50 binin tonun üzerinde turşu üretiyor. Yılda 10 ton üretim yapan kadar birkaç yüz tonluk imalatçı firma da bulunuyor. Onlarca çeşit meyve ve sebzenin turşusu, Gedelek'in meşhur kaynak suyuyla yapılıyor. Turşuda sınır tanımıyoruz. Bütün sebzelerin, birçok meyvenin ceviz, kestane gibi ürünlerin turşularını yapabiliyoruz. Yumurtanın bile turşusunu yaptık.”



İzmir'den Trakya'ya kadar ürün alıyorlar

Trak, köylerinin ününün ülkenin dört bir yanına, hatta yurt dışına kadar yayıldığını bildirdi. Turşusu yapılan ürünlerin tamamının Gedelek'te yetişmediğini dile getiren Trak, şöyle devam etti:



“Yaz aylarında turşu sezonu açıldığında ilk ürün Ödemiş'ten geliyor. Ödemiş'ten aldığımız salatalıkla üretim başlıyor. Ardından Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Bursa'dan aldığımız salatalık ve biberlerle üretim devam ediyor. Domatesimizi Karacabey ve Bandırma'dan, lahanayı Trakya bölgesinden alıyoruz. İzmir'den Trakya'ya kadar binlerce köylünün ürününü alıp işliyoruz.”



Ürünlerinin kilogramının 1 lira 25 kuruştan başlayan fiyatlarla satıldığını dile getiren Trak, turşularının yıllara göre farklılık gösterse de 20'den fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.



Göç alan köy oldular

Son yıllarda köyden kente göçün yaşandığı, işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde köylerindeki gelişmelerin kıskandıracak boyutta olduğunu ifade eden Trak, şunları kaydetti:



“Köyümüzün 2002 nüfus sayımına göre nüfusu bin 380 kişiydi. 450 haneli köyümüzde şu anda ise bin 800 kişi yaşıyor. Son yıllarda göç alan bir köy haline geldik. İşsizliğin konuşulmadığı bir köyüz. Kadın erkek demeden köyün önemli bölümü fabrikalarda çalışıyor. 50 işletmede yaklaşık bin 500 kişi istihdam ediliyor. Çevre yerleşim birimlerinden de çalışmaya gelenler oluyor.”



