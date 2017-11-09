Turşu bidonlarında 371 gram esrar bulundu

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala İlçesi\'nde uyuşturucu madde satıldığı belirlenen eve polis tarafından düzenlenen operasyonda plastik turşu bidonları içerisine gizlenen 371 gram esrar ele geçirildi.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapucu Mahallesi\'nde oturan 42 yaşındaki C.K.\'nin evinde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle eve operasyon düzenleyerek, arama yaptı. Yapılan aramada plastik turşu bidonu içerisine gizlenmiş 371 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, C.K. gözaltına alındı.



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