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TÜRSAB Diyarbakır'da toplanıyor; sektörün sorunları masaya yatırılıyor

"Diyarbakır hattı en kazançlı hat olmasın, en çok turistin geldiği hat olsun"

12 Eylül 2017 16:29

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 39 bölge temsilcisi, 18-19 Eylül’de Diyarbakır’da toplanma kararı aldı.

Organizayona ev sahipliği yapan TÜRSAB Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mehmet Akyıl, T24’e yaptığı açıklamada, toplantıda Türkiye’nin genel turizm sektörüyle ilgili sorunlarının masaya yatırılacağını, özelde de bölge turizminin ele alınacağını söyledi. Akyıl, Diyarbakır’da turizmin gelişmemesinin önünde en büyük engellerden birinin uçak sefer sayılarının azaltılmış olmasını örnek göstererek, “Genel olarak uçak sayılarının düşük olması talepleri karşılamamakla beraber gelecek turistlerin fiyat pahalılığından dolayı gelmemelerine sebeptir. Hükümetimizin turistlerin gelmeleriyle ilgili açıklamaları, uçak sayılarının arttırılmasıyla ilgili açıklamaları uçak firmalarının fiili olarak bir hareketini göstermemiştir.  Bu da bölgeyi turistik açıdan istenen seviyeye getirmemiştir. Uçak firmalarına tekrardan çağrımızdır; Diyarbakır hattı en kazançlı hat olmasın, en çok turistin geldiği hat olsun.”

Diyarbakır’ın kültürel ve inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akyıl, tarihi Sur ilçesi ile Hevsel Bahçeleri’nin Dünya Mirası olarak kabul edilip UNESCO listesine dahil edildiğini vurguladı. Akyıl, “İki peygamber kabrine ev sahipliği yapan inanç turizmi anlamında önemli bir kent olan Diyarbakır’ı gelip görmek isteyen turistlerin önündeki en büyük engel uçak firmaları olmuştur. Başladığımız bu sezonda uçak sayılarının arttırılmasını ebedi olarak talep etmekteyiz. Avrupa uçuşları da gelecek yabancı turist için rahatlık sağlayacaktır. Önümüzdeki zamanda Avrupa uçuşları ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

 

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