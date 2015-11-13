TÜRSAB Başkanı: G-20 liderleri Türkiye'yi överse tanıtımın değeri 1 milyar Euro'yu bulabilir

Antalya’da 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek G-20 Zirvesi’nin ülke tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağını anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, “2 bine yakın yabancı basın mensubu organizasyonu takip edecek. Liderler tarihi mekanları gezer, Türk yemeklerini dener ve Türkiye’yi överse tanıtımın değeri 1 milyar Euro’yu bulabilir. 2016 yılında Türkiye’ye gelecek turist sayısı da bu tanıtıma paralel olarak artar” diye konuştu.

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre; Türkiye’nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmasının turizme doping etkisi yapacağını vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti: “Burada yabancı basın mensuplarına çok büyük bir iş düşüyor. Basın mensupları sadece G-20’den haberler yapmayacak. Türkiye’de tarihi mekanlarla ilgili özel bölümler de çekecek. Doğa ve kültür tanıtımlarını içeren bu haberler Türk turizmini de canlandıracak. Eğer liderler de bu haberlerin içerisinde yer alırlarsa katkı daha da büyük olacaktır.”

Liderlerin Türkiye’de buluşacak olmasının Türkiye’nin huzurlu bir ülke imajını da güçlendireceğini dile getiren Başaran Ulusoy, “Türkiye bu organizasyonun altından başarıyla kalkacak. Liderlerin burada buluşuyor olması, ‘Türkiye huzurlu bir ülke. Biz gittik ve gördük. Şimdi siz gidin görün’ mesajı verecek” dedi.

Antalya’ya katkısı 200 milyon Euro

G-20’nin Antalya’da yapılıyor olmasının tesadüf olmadığını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şunları söyledi: “Antalya ekonomisine katkısı aşağı yukarı 200 milyon Euro civarında. Suudi Arabistan Kralı oteli 16 milyon Euro’ya kapatıyor. Ülke ekonomisine sağlanan katma değer ötesinde Antalya için ortaya çıkan tanıtım fırsatı da var. G-20 sadece ve sadece buraya katılan 20 ülkenin takip ettiği bir zirve değildir. Bütün dünya tarafından, büyük ciddiyetle takip edilir. Antalya müthiş bir tanıtım imkânını yakalamış oluyor.”