TÜRSAB Başkanı: Böyle durumlarda siyasilerin yüklerini millet alır

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, Türkiye piyasalarında yaşanan çalkantıları ‘operasyon’ olarak değerlendirdi. Bağlıkaya, "Böyle durumlarda siyasilerin yüklerini millet alır” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Bağlıkaya ayrıca, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenli” dedi.

"32 milyar dolarlık döviz girdisi bekliyoruz"

Bağlıkaya, ayrıca turizm sezonunda geçen seneye göre yüzde 30 artış olduğunu belirtirken "32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz. 40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır” diye konuştu.

Cari açığın finansmanına en büyük katkıyı veren sektörlerden birisinin turizm olduğunu ifade eden Bağlıkaya, “Bu yıl turizmin katkısı yüzde 50 olacaktır” diye konuştu.

Bağlıkaya’nın ifadelerinden satırbaşları şöyle:

- Çinli turist atışı yüzde 97, seneye 500 bin Çinli turist bekliyoruz.

- Biz "100 milyon turist 100 milyar dolar gelir" hedefini ortaya koymalıyız.

- Türkiye'nin gastronomi haritasını çıkarıyoruz.

- Yeni bakanımızla sebep konuşmamıza gerek kalmıyor direkt sonuç odaklı çalışıyoruz.

- Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.