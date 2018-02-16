TÜROFED Başkanı Ayık: İran'ın dünyaya açılma kapısı Türkiye'dir

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, \"İran\'ın dünyaya açılma kapısı, Türkiye\'dir. Dolayısıyla orada yaşanan olumsuzluklar, ister istemez İranlıların sadece Türkiye\'ye değil; yurt dışına seyahatlerini olumsuz etkiler\" dedi.

TÜROFED Başkanı Ayık, özellikle 5- 6 yıldır Türkiye\'nin güneyinde yer alan komşularının yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu bölgelerden gelen turist sayısında düşüş olduğunu belirtti. Ayık, \"Dünyadaki turizm hareketi en çok komşular arasında gerçekleşir. Tabi biz bugüne kadar bu konuyla ilgili çok fazla konuşmadık. Dünya Turizm Örgütü verilerine baktığımızda, dünyada yaklaşık 1 milyar 200 milyondan fazla insan seyahat ediyor. Bu seyahatlerin büyük bölümü birbiriyle komşu ülkeler arasında gerçekleşiyor\" diye konuştu.

\'GÜNEY KOMŞULARIMIZDA CİDDİ SIKINTILAR VARDI\'

İran\'ın, Türkiye\'nin önemli sınır komşularından olduğunu vurgulayan Ayık, \"İran\'dan Türkiye\'ye dönük seyahatler gerçekleşiyor. Tabi ki biz hiçbir zaman, hiçbir komşumuzun sıkıntıya düşmesini istemeyiz. İç karışıklıklar yaşanmasını istemeyiz. Çünkü bu hem turizmi hem diğer ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Nitekim son 5- 6 yıl içerisinde maalesef bizim güney komşularımızda ciddi sıkıntılar vardı, Suriye, Irak gibi ülkelerde devam eden sorunlar. İnşallah bir an önce İran\'daki sıkıntılar çözülür ve geçmiş yıllarda olduğu gibi sayılar oradan da gerçekleşir\" dedi.

\'İRAN\'IN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI TÜRKİYE\'

İran\'ın 80 milyona yakın nüfusu olduğunu kaydeden TÜROFED Başkanı Ayık, şunları söyledi:

\"İran\'ın dünyaya açılma kapısı, Türkiye\'dir. Dolayısıyla orada yaşanan olumsuzluklar ister istemez İranlıların sadece Türkiye\'ye değil; yurt dışına da seyahatlerini olumsuz etkiler. Oradaki sorunlar çözülürse hem bize dönük seyahatlerde hem de dünyaya açılma konusunda İranlı komşularımızın sıkıntıları ortadan kalkar. Benim şöyle bir beklentim var İran\'la ilgili; önümüzde Nevruz dönemine 1.5- 2 aylık dönem var. İnşallah o zamana kadar sorunlar çözülür ve Nevruz ile başlayan İranlı misafir trafiğine de geçmiş yılların üstünde bir sayıyla başlarız.\"

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