TÜROB/Bayındır: Doluluk hızlı, fiyat artışı hâlâ yavaş

İstanbul, 29 Mart (DHA) – Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Türkiye\'nin Şubat 2018 otel doluluklarının, yüzde 23.5 gibi bir hızda artarak yüzde 62.5 düzeyine çıktığını, buna karşılık fiyat artışlarının \"hala yavaş\" olduğunu söyledi.

Avrupa ülkeleri arasında dolulukta en yüksek artış oranını Türkiye’de gerçekleştiğine işaret eden Bayındır, “İyimser beklentilerimizin en azından turist sayısı artışında gerçekleştiğini görüyoruz. Fiyatlarda da henüz arzu ettiğimiz düzeyde olmasa da, küçük oranlı da olsa artış başlaması sevindirici” diye konuştu. Bayındır, İstanbul’un turizmde özel olarak ele alınması gerektiği görüşünü yineleyerek, “İstanbul kazanırsa Türkiye kazanır” dedi.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın da katıldığı ‘Aylık Geleneksel Yemeği’nde konuşan Başkan Bayındır, dünya çapında veri ve analiz şirketi STR\'nin TÜROB için hazırladığı ‘Şubat 2018 Ülke Performans Raporu’nda yer alan verilerle ilgili bilgiler verdi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“2018 yılının ilk 3 ayını geride bıraktık. 2018, geçen 2 yıla göre daha iyimser beklentilerle başladığımız bir yıl oldu. İlk 3 aylık gerçekleşmelere baktığımızda da bu beklentilerin en azından turist sayısı artışında gerçekleştiğini görüyoruz.

“Fiyatlarda da henüz arzu ettiğimiz düzeyde olmasa da, küçük oranlı da olsa artış başlaması sevindirici”

“Türkiye’nin Şubat 2018’de ADR, yani Average Daily Rate olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 1.9 artışla 57.4 euroya yükseldi.

“RevPar olarak adlandırılan toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 25.9 artışla 35.9 euroya çıktı.

“İstanbul’un Şubat 2017’de yüzde 48.2 olan doluluk oranı, Şubat 2018\'de yüzde 35.1 artarak yüzde 65.1 olarak ölçüldü.

“Avrupa’da doluluklarda en yüksek artışı yaşayan destinasyon İstanbul oldu.

“Şubat 2018’de İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 68.7 euro ile 2017\'ye göre yüzde 3.3 arttı.

“Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde (RevPAR) ise geçen yıla oranla yüzde 39.6 artış yaşandı ve 44.7 Euro olarak ölçüldü.

“Hükümet tarafından kruvaziyer, turist geriren uçaklara verilen yakıt desteği gibi teşviklerin de, umutla başladığımız 2018 yılına pozitif yönde katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyoruz

“Bu gelişmeler ışığında 2018 yılına ilişkin umutlarımızın devam ettiğini söyleyebilirim. Katıldığımız bütün büyük fuarlarda Türkiye olarak aldığımız sonuçlar da bu umutlarımızın artmasını sağlıyor.

\"Londra, Berlin, Moskova, Tahran, Utrecht, Madrid… Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren hemen hemen tüm uluslararası fuarlarda olumlu sonuçlar aldık.

\"Özellikle son iki yıldır gerileme yaşayan Türkiye’nin ana turizm pazarları niteliğindeki Avrupa’dan geri dönüş başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.\"

\"İstanbul kazanırsa Türkiye kazanır\"

İstanbul’a tanıtımlarda özel bir önem verilmesi gerektiği görüşünü yineleyen Bayındır konuya ilişkin değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye’nin marka şehri İstanbul’a gerek tanıtımlarda gerekse teşvik uygulamalarında özel bir önem verilmesi gerektiğini yine tekrarlıyorum. Zira İstanbul, turizmde kazanırsa bütün Türkiye kazanır. İstanbul bir çok şehir için bağlantı noktasıdır. İstanbul bir merkezdir. Herkes İstanbul’a gelir ve buradan başka yerlere geçer. Sözgelimi İstanbul çalışamıyorsa Kapadokya’nın çalışma şansı sıfırdır.

“Kongre turizminin yeniden canlandırılması için gereken uygulamaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir. Fiyatlarımızın yeniden istediğimiz düzeylere gelmesinde en etkili gelişme kongre turizmi olacaktır.

“İstanbul otellerinde doluluklarda yükseliş başlamasına rağmen iş, toplantı ve kongre turizmi trafiğinde henüz yükseliş olmaması nedeniyle fiyat artışının önü açılamıyor. Fiyatların artışını sağlayacak en önemli etken kongre ve toplantı turizminin yeniden canlanması olur.”