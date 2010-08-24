-TURNUVANIN ŞAMPİYONU ARJANTİN OLDU ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Efes Pilsen World Cup 9'un finalinde Arjantin, Türkiye'yi normal süresi 81-81 berabere biten karşılaşmada 93-89 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmaya Arjantin, Scola'nın sayılarıyla başlarken, Türkiye, rakibine Kerem Gönlüm ile karşılık verdi. İlk dakikalarda hücumda etkili bir görüntü sergileyen Milliler, Ömer Aşık, Ömer Onan ve Hidayet'in basketleriyle 7-0'lık seri bularak, 3. dakika içinde 9-2'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Delfino'nun 3 sayılık basketiyle rahat bir nefes alan Arjantin, Scola'nın da serbest atışlardan ürettiği sayılarla 4. dakika içinde farkı 2 sayıya (9-7) indirdi. Baskılı bir savunma yaparak rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan ay-yıldızlılar, hücumda ise Kerem Tunçeri-Ömer Aşık ikilisiyle sayılar buldu ve 5. dakikayı 13-7 önde geçti. Jasen ve Delfino ile üst üste iki tane 3 sayılık basket üreten Arjantin, 6. dakika içinde 13-13'lük skorla beraberliği sağladı. Prigioni'nin 3 sayılık basketiyle uzun bir aradan sonra yeniden öne geçen Arjantin, periyodu da 20-19 önde bitirdi. (A) Milli Basketbol Takımı, 2. çeyreğe Semih'in pota altı basketiyle başladı. Pota altındaki başarılı oyununu sürdüren, ancak rakibin önemli hücum silahı Delfino'yu durdurmakta zorlanan Milliler, 13. dakikaya 24-23 geride girdi. Cenk ile dış şutlardan, Semih ile de boyalı alandan sayılar bulan Türkiye, 14. dakika içinde 27-26'lık skorla yeniden öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen bu dakikalarda, Semih ile etkili olmaya devam eden ay-yıldızlılar, devrenin bitmesine 2.5 dakika kala 32-31'lik skorla üstünlüğü eline aldı. Prigioni ile 3 sayılık bir basket bulan Arjantin, Jasen'in de serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla 39. dakikaya 36-34 üstün girdi. Kerem Tunçeri, Semih ve Cenk'in sayılarıyla 5-0'lık seri bulan Türkiye, devreyi 39-36 önde tamamladı. 3. periyodun ilk dakikası içinde her iki takım da sayı üretemedi. Ömer Onan ile 3 sayılık basket bulan Milliler, Oğuz'un pota altı basketiyle, 23. dakika içinde 8 sayılık farka ulaştı: (44-36). Scola ile bu çeyrekteki ilk basketlerine ulaşan Arjantin, yine bu oyuncunun art arda basketleriyle, 25. dakika içinde farkı 3 sayıya (46-43) indirdi. Kerem Gönlüm'ün boyalı alandan ürettigi basketten sonra Ender ile 3 sayılık bir basket daha bulan Türkiye, Ömer Aşık'ın smaç basketiyle de farkı çift haneli rakamlara taşıdı: (53-43). Hidayet'in de skora katkı yapmasıyla iyice rahatlayan Türkiye, 27. dakika içinde 14 sayılık farkı (58-44) yakaladı. Leonardo Gutierrez ve Delfino'nun 3 sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalışan rakibi karşısında Kerem Gönlüm ile etkili olan ay-yıldızlılar, periyodu 61-52 üstün geçti. Milliler, son periyodun ilk basketine Hidayet ile ulaştı. Ömer Onan ile 3 sayılık bir basket daha bulan Türkiye, 32. dakika içinde bir kez daha 14 sayılık farka ulaştı: (66-52). Gonzalez ile boyalı alandan art arda sayılar üreten Arjantin, 34. dakika içinde 68-58'lik skorla farkı 10 sayıya düşürdü. Arjantin, sportmenlik dışı faul nedeniyle kazanılan serbest atışları Quinteros ile sayıya çevirirken, Delfino ile üst üste iki tane 3 sayılık basket daha buldu ve 36. dakika içinde farkı 2 sayıya (70-68) indirdi. Kerem Gönlüm'ün aldığı hücum ribaundunu sayıya çevirmesiyle uzun süren sessizliğine son veren Türkiye, arkasından teknik faul kazandı. Kerem Tunçeri ile serbest atışları sayıya çeviren Milliler, 37. dakikayı 75-68 üstün geçti. 6 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı Türkiye, serbest atış çizgisinde yüksek yüzdeyle oynadı ve son 1.5 dakikaya 78-71 önde girdi. Arjantin, Gutierrez'in 3 sayılık basketleriyle farkın açılmasına izin vermezken, Delfino da serbest atışları sayıya çevirdi ve bitime 17 saniye kala farkı 2 sayıya (78-76) indirdi. Milli Takım'da Kerem Tunçeri ve Semih, taktik faulleri sayıya çevirerek son 13 saniyeye 81-76 üstün girdi. Quinteros ile 3 sayılık atışı sayıya çeviren Arjantin, kalan saniyeler içinde bir basket daha buldu ve karşılaşmanın normal süresi 81-81 berabere tamamlandı. Skor açısından oldukça kısır başlayan uzatma periyodunda, her iki takım da 2.5 dakika süresince sayı üretemedi. Bu çeyrekte, Türkiye'ye oranla daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Arjantin, Quinteros-Delfino ikilisinin basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve karşılaşmadan da 93-89 galip ayrıldı. -KUPA TÖRENİ- Turnuvada şampiyon olan Arjantin'e ödülünü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel verdi. Turnuvanın ikincisi Türkiye, üçüncüsü Lübnan ve dördüncüsü Kanada'ya da ödüllerini yine Akgül ve Demirel takdim etti. Bu arada Efes Pilsen World Cup 9'un En Değerli Oyuncusu, Arjantin Milli Takımı'ndan Carlos Delfino seçildi. Salon: Ankara Hakemler: Rabah Noujaim (Lübnan) x, Stephen Siebel (Kanada) x, Uğur Özen (Türkiye) x Türkiye: Ömer Aşık xx 11, Ömer Onan xxx 12, Kerem Tunçeri xx 14, Kerem Gönlüm xxx 11, Hidayet xx 14, Ender x 6, Cenk x 4, Semih xxx 15, Sinan x, Oğuz xx 2 Arjantin: Scola xxx 14, Prigioni xx 9, Oberto x, Delfino xxxx 30, Jasen xx 6, Pedro Gutierrez x 3, Quinteros xxx 10, Leonardo Gutierrez xxx 12, Cequeira x 1, Gonzales xx 8, Kammerichs x 1. periyot: 19-20 Devre: 39-36 (Türkiye lehine) 3. periyot: 61-52 Beş faulle çıkanlar: 36.31 Scola, 39.47 Oberto (Arjantin), 43.14 Ömer Onan, 44.59 Ender (Türkiye) Normal süre: 81-81