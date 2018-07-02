"Turnuvanın en kötü maçını, hedeflediği yolla kazanan Rusya oldu"

Fotomaç gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, İspanya-Rusya maçını değerlendirdi.

Özkök, Rusya'nın bariz bir şekilde penaltılara gitmeyi amaçladığını ifade ederken, oynanan maçı turnuvanın en kötü maçı olarak nitelendirdi.

İşte Hüseyin Özkök'ün Fotomaç'ta yer alan yazısı:

Dünya Kupası öncesinde Rus halkının takımından umudu yoktu ve "1 maç kazanırsak iyi" diyenler bile vardı.

Ancak gruplarda Suudi Arabistan ve Mısır beklentilerin çok altında kalınca ev sahibi seyircisinin de desteğiyle 6 puan aldı.

Ama grubun son maçında Uruguay, onlara sınırlarını gösterdi. İspanya da Portekiz'in dışındaki zayıf grupta tatmin edici bir oyun oynamadı. İspanya maça yine bol pas yaparak başladı ve tesadüf golle skor üstünlüğünü ele aldı. Ama Boğalar, maç boyunca neredeyse pozisyona dahi giremedi.

Ev sahibi teknik direktörü Cherchesov ise rakibi beklemeyi tercih edip hücumu hiç düşünmeyerek bariz şekilde penaltılara gitmeyi amaçlamış ve çeyrek finale gidersem penaltılarla giderim demiş.

Rus taraftarlar da oyunculara ayak uydurarak sıkıcı maçı çoğunlukla heyecansız şekilde izledi. İlk devrenin son 10 dakikasında ise penaltı golü ile birlikte tempo biraz yükseldi denebilir.

Koskoca 2. devrede heyecan veren tek pozisyon sonradan oyuna giren İniesta'nın vuruşuyla 85. d akikada geldi ve uyku getiren maç bir de uzadı.

Uzatmada tesadüfler ve duran toplar da gol getirmeyince artık takımlardan biri mecburen penaltılarla kazanmak zorundaydı.

Turnuvanın en kötü maçını hedeflediği yolla kazanan ise Rusya oldu.