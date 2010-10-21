-TÜRMOB'DAN 9 MESLEK NEMSUBUNA DİSİPLİN CEZASI ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Disiplin Kurulu, 3 meslek mensubunu meslekten ihraç ederken, 6 mensubuna ise 6-12 ay arasında değişen sürelerle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verdi. TÜRMOB Disiplin Kurulu'nun duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İrfan Aydos, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sevgi Onur, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol Beyazkurt ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuz Kamil Balta'ya 6 ay, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Adem Kara, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yaşar Çamdere'ye ise 12 ay süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verildi. Kurul, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Elmas, Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ünver Ulaş ile İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hüseyin Avni Yozgatlı'ya ise meslekten çıkarma cezası verdi.