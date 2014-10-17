Türmen: Türkiye'nin BM'de 60 oy alması dış politikada başarısızlığın göstergesi

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2015-2016 yılları geçici üyeliğine seçilememesi ile ilgili, “Türkiye’nin BM’deki desteğinin 151 oydan 60 oya düşmesi üzerine düşünmek gerekir” dedi.

Türkiye’nin, 2009-2010 dönemi için Güvenlik Konseyi üyeliğine ilk turda 151 oy ile seçildiğini hatırlatan Türmen, “Aradan geçen 4 yıl içinde Türkiye bölgede barış ve istikrarı sağlayan değil bozan bir unsur olmuştur. Alınan oylar dış politikadaki bu başarısızlığın göstergesidir” dedi.

Türmen, T24’e şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçi üyelik yarışmasını kaybetti. Tabii bu Türkiye’nin dikkate alması gereken önemli bir gelişme. Belki de Hükümet’in dış politikasını gözden geçirmesi gerekiyor.”

‘Üçte iki oranında oy azalması’

Türkiye, 2009-2010 dönemi için Güvenlik Konseyi üyeliğine ilk turda 151 oy ile seçilmişti. Bu seçimlerin neticesinde dönemin Başbakanı şu açıklamayı yapmıştı:

“Şüphesiz ki bu neticenin arkasında yaklaşık 5 yıldır yürüttüğümüz diplomatik çabalar, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara yaptığımız önemli katkıların çok büyük tesiri olduğuna inanıyorum.

Türkiye’nin BM’deki desteğinin 151 oydan 60 oya düşmesi üzerine düşünmek gerekir. Türkiye’nin oylarının neredeyse üçte iki oranında azalmış olması, Türkiye’nin uluslararası alandaki konumuyla ve dönemin Başbakanı’nın deyimiyle “bölgesinde ve dünyada barış ve istikrara yaptığı” katkıyla yakından ilgilidir.”

‘Türkiye bölgede barış ve istikrarı bozan unsur oldu’

“Aradan geçen 4 yıl içinde Türkiye bölgede barış ve istikrarı sağlayan değil bozan bir unsur olmuştur. Alınan oylar dış politikadaki bu başarısızlığın göstergesidir.

Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda aldığı oylar Türk dış politikasını yönetenlerin BM’e çatmak yerine dış politikanın yürütülmesi açısından dersler çıkarmalarına yol açarsa, yararlı bile olduğu düşünülebilir.”