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Politika

Türmen: Demokratik ve özgürlükçü anayasa istiyorsanız, çalışmalar sürer

Rıza Türmen, “Kürtlerin demokratikleşmesi, Türkiye’nin demokratikleşmesinden ayrı düşünülmesi hatalıdır” dedi

29 Nisan 2013 17:20

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le yarın yapacağı toplantıda yola devam edilip edilmeyeceğini konuşacak.

“Başkanlık” önerisinin komisyonu bloke ettiğini söyleyen CHP, AKP ile BDP’nin yapacağı bir Anayasa’nın çok tartışmalı olacağına dikkat çekiyor. 

Komisyonun İzmir Milletvekili Üyesi Rıza Türmen, “Kürtlerin demokratikleşmesi, Türkiye’nin demokratikleşmesinden ayrı düşünülmesi hatalıdır” dedi.

T24’e değerlendirmelerde bulunan Türmen, yarınki toplantıdan ne çıkabileceğine ilişkin soruya, “Bu ne yapmak istediğinize bağlı. Amaç birliği var mı? Yok mu? Gerçekten demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapmak istiyorsanız; o zaman çalışmalar devam eder” yanıtı verdi.

Türmen’e göre, liderler turu gibi birçok öneri ve çabanın da komisyona yarar sağlayacağı görüşünde.

 

‘AKP’nin masadan kalkmak için Çiçek’e ihtiyacı olabilir?’

 

AKP’nin demokratik bir Anayasa yapma amacında olmadığına dair çok ciddi işaretler bulunduğuna dikkat çeken Türmen, “Masadan kalkmak Cemil Çiçek’in yardımına ihtiyaçları olabilir.  O zaman bu başka bir oyundur ki;  toplumu kutuplaştıran, keskinleştiren bir Anayasa olacaktır” diye konuştu.

 

‘AKP ve BDP ‘Başkanlık’ta anlaşırsa?’

 

Türmen, AKP ile BDP’nin ‘Başkanlık’ sistemi üzerinde anlaşıp ortak bir Anayasa yapma planlarıyla ilgili, “Başkanlık sistemini getirecek düzenleme demokrasi sorununa çözüm bulmaz. Bu,  koyu bir diktatörlüğe sürükleyecektir. Eğer Kürt sorunu demokrasinin bir parçasıysa, Kürtlerin demokratikleşmesini, Türkiye’nin demokratikleşmesinden ayrı düşünmek hatalı olur. Türkiye’de yaşayacağız hepimiz” dedi.

 

Kart: AKP hem anarşist hem de makyavelist

 

Güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana tutumunu sürdüren CHP’nin uzlaşma komisyonundaki diğer üyesi Konya Milletvekili Atilla Kart, T24’e, “AKP, hem anarşist hem de makyavelist bir anlayışa sahiptir. Yönetim kadrosunda, hiçbir değer yargısı yoktur. Sultanahmet Cami’nin rant uğruna siluetinin katledilmesine göz yumar. İktidar ve ranta ulaşmak için her türlü yol ve yönteme başvurmak için makyavelist bir anlayışa sahiptir. Bu özelliklerini anayasa yapım sürecinde sergilemektedir. Onun için AKP’nin her gün yeni bir yöntemine tanık olmaktayız” dedi.

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