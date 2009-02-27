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Turkuvaz Grubu 26 gazeteciyi işten çıkardı

Turkuvaz grubuna bağlı ATV'de magazin bölümünün kapatılması nedeniyle 26 basın emekçisinin işine son verildi.

27 Şubat 2009 02:00

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, Turkuvaz grubuna bağlı ATV'de magazin bölümünün kapatılması nedeniyle 26 basın emekçisinin işine son verildiğini bildirdi.

TGS İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ATV'deki işten işten çıkarılmaların kınandığı belirtilerek, "Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine greve çıktığımız Turkuvaz grubu iş yerlerinde çalışan basın emekçisi arkadaşlarımızı, bir kez daha sendikalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada, bu örneğin, "ATV televizyonu, Sabah gazetesi ve dergi grubunda sendikal örgütlenmeye katılmamanın, bir iş güvencesi olmadığını bir kez daha gösterdiği" kaydedilerek, işten çıkarılan ATV çalışanlarına her türlü hukuki desteğin verileceği bildirildi.

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