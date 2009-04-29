Türk'ün suikast girişimleriyle sınavı

Hayata Dönüş Operasyonu” döneminde Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk'e suikast girişiminde bulunulduğu haberleri zaman zaman medyada yer almıştı.



2007 yılı “Hayata Dönüş Operasyonu”nun yıldönümü olan 19 Aralık'ta hücre evi baskınıyla ölü ele geçirilen DHKP-C terör örgütünün üyesi Kevser Mızrak ile sağ yakalanan Sezgin Çelik’in, Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı Cemil Çiçek’e ve eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e suikast hazırlığı yaptığı belirlenmişti.



İstihbarat alındı



Polis, 19 Aralık 2000’de cezaevlerindeki ölüm oruçlarını bitirmek amacıyla gerçekleştirdiği ve çok sayıda mahkumun öldüğü “Hayata Dönüş Operasyonu”nun yıldönümünde DHKP-C’nin Ankara’da, Başbakan Yardımcısı Çiçek ve eski Bakan Türk’e eylem düzenleyeceğine ilişkin istihbarat üzerine harekete geçmişti.



Çatışmada öldürüldü



Örgütün İstanbul’da bulunan üyeleriyle aynı soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan N.K. aracılığıyla iletişim halinde olan Mızrak ve Çelik’in hazırlıklarını hızlandırdığını saptayan TEM ekipleri, 10 Aralık sabahı Kurtuluş semtindeki hücre evini özel harekat polisleri eşliğinde ablukaya almış. Çelik’in sokakta yakalanmasından sonra kapıyı çalan özel harekat timleri, Mızrak’ın silahla ateş etmesi üzerine ateşle karşılık vermiş. Çıkan çatışmada, iki polis yaralanırken, Mızrak ölü ele geçgeçirilmişti.



İsmi DHKP-C'nin ölüm listesinde



“Hayata Dönüş Operasyonu” nun yapıldığı dönemde Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk, DHKP-C’nin sözde ölüm listesinde yer alıyor. Bakan Çiçek de F tipi cezaevi uygulaması ve Ceza ve İnfaz Kanunu nedeniyle örgütün ölüm listesinde adı yer alan siyasetçiler arasında bulunuyor.



20 Mayıs 2003 tarihinde Çiçek’e suikast düzenlemek isteyen DHKP-C’li canlı bomba Şengül Akkurt, bombanın düzeneğine son şeklini verirken Kızılay’da bir kafenin tuvaletinde bombanın patlaması sonucu ölmüştü.



1 Temmuz 2005’te de yine aynı örgütten Eyüp Beyaz, Adalet Bakanlığı’na üzerindeki bombayla girmek istediği sırada vurularak öldürülmüştü.



“Dolaylı olarak duydum”



Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, suikast girişimiyle ilgili olarak kendisine resmi bir bilgi verilmediğini ancak dolaylı olarak duyduğunu söylemiş. Türk, bunun resmi bir kaynak olmadığını vurgulayarak, “Bu çeşit hizmetleri yapanlar tehditlerin hedefi olur. Bugüne kadar bana yönelik birkaç girişim daha önlendi. Artık alıştığımızı bile söyleyebilirim” demişti.



Türk, suikast senaryosu kurbanı olmuştu...



Eski Bakan Türk'ün adı sadece suikast girişimleriyle değil, girişim senaryolarıyla da gündeme gelmişti. 2007 yılında oturduğu sitede özel güvenlik elemanı olarak çalışan M.B., kafasında kurguladığı hayali suikastçıyı 15 Haziran Cuma gecesi harekete geçirip, Türk'ün kapısına 'Öleceksin' yazılı notlar bırakmıştı....



İşte o senaryo:



Türk’ün oturduğu dairenin kapısını saat 23.30’da çalan M.B., kapı açılmadan hızla görev yerine döndü. Kapıyı açıp kimseyi göremeyen Hikmet Sami Türk ve eşi Fatoş Hanım, bir hayli tedirgin oldular.



Birkaç dakika sonra yeniden Türk’ün dairesine çıkan özel güvenlikçi M.B., bu kez kapıya “öleceksin” yazılı bir not bıraktı. Yeniden görev yerine dönen M.B., bir süre bekledikten sonra Türk’e telefon ederek, “Sizi görmek isteyen bir bey geldi” dedi.



İyice tedirgin olan Türk’ün, “Ben kimseyi beklemiyorum, sor bakalım kimmiş?” dedi. Bu sırada telefonun ahizesinden özel güvenlikçi M.B.’nin, “Dur kaçma yakalayın” sözleri ve ayak sesleri duyuldu. Senaryosunu Bakan Türk’e inandıran M.B., site bahçesinde görev yapan İbrahim adındaki resmi polis memurunu da kandırmayı başardı. M.B.’nin yardım istemesi üzerine yanına gelen polis memuru sahte kahramanla birlikte hayali suikastçıyı aradı.



Bu gelişme üzerine site çevresinde görev yapan sivil polisleri arayan Türk, yardım istedi. Kısa sürede siteye gelen sivil polisler ve terörle mücadele ekipleri, özel güvenlikçi M.B.’nin eşkalini verdiği ve silahlı olduğunu söylediği, 25 yaşlarında iyi giyimli ve kirli sakallı hayali saldırganı aradılar. Site ve çevresinde saatlerce araştırma yapan polis ekipleri, tüm uğraşlarına rağmen hayali saldırganın izine rastlayamadılar.



Parmak izleri ele verdi



Kahraman olmanın gururunu yaşayan özel güvenlikçi M.B.’nin foyası ise ertesi gün ortaya çıktı. M.B.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen terörle mücadele ekipleri, Türk’ün kapısında bulunan “öleceksin” yazılı notu incelemeye aldılar. Notun yapıştırıldığı bantın üzerindeki parmak izlerini tespit eden polis, bu izlerin M.B.’ye ait olduğunu belirledi. M.B’nin yazı karakteri ile nottaki yazının karşılaştırılması sonucunda, notun M.B. tarafından yazıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan M.B., suçunu itiraf etti. Gelişmeleri doğrulayan Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, “Bu kişi, terör örgütlerinin elemanı da olabilirdi. Özel güvenlik şirketlerine personel alımının daha titiz yapılması gerekiyor” diye yorumlamıştı.



