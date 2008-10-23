Türk'ün sözlerine inceleme

Başsavcılık, Türk'ün dün Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde partili milletvekilleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında yaptığı konuşmanın metnini, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nden istedi.Ahmet Türk'ün burada sarfettiği sözlerin yanı sıra basın açıklamasına katılan kalabalığın yasadışı slogan atılması ve Abdullah Öcalan'la ilgili açıklama yapıldığı esnada alkışlı tempo tutanların kimliklerinin tespit edilerek ifadeye çağrılacakları belirtildi.Bu arada önceki gün Batman DTP İl Başkanlının açılış töreninde yaptığı konuşma nedeniyle de DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna hakkında da başsavcılık inceleme başlattı.