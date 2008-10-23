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Politika

Türk'ün sözlerine inceleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamalarla ilgili inceleme başlattı.

23 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün dün Diyarbakır'da yaptığı açıklamalarla ilgili inceleme başlattı. 

Başsavcılık,  Türk'ün dün Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde partili milletvekilleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında yaptığı konuşmanın metnini, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nden istedi.

Ahmet Türk'ün burada sarfettiği sözlerin yanı sıra basın açıklamasına katılan kalabalığın yasadışı slogan atılması ve Abdullah Öcalan'la ilgili açıklama yapıldığı esnada alkışlı tempo tutanların kimliklerinin tespit edilerek ifadeye çağrılacakları belirtildi.

Bu arada önceki gün Batman DTP İl Başkanlının açılış töreninde yaptığı konuşma nedeniyle de DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna hakkında da başsavcılık inceleme başlattı.


Türk neler demişti

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