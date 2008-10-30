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Politika

Türk'ün sözleri kapatma davasına girdi

DTP lideri Ahmet Türk'ün '1980 askeri darbesi hem Kürt halkı, hemde bütün Türkiye için eşi benzeri görülmemiş siyasi, sosyal ve kültürel bir soykırıma neden oldu'

30 Ekim 2008 02:00

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün "1980 askeri darbesi hem Kürt halkı, hemde bütün Türkiye için eşi benzeri görülmemiş siyasi, sosyal ve kültürel bir soykırıma neden oldu'' sözleri kapatma davasına girdi.

DTP lideri Türk'ün, Diyarbakır'da yaptığı konuşma bandının çözümü savcılığın talebi üzerine Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından tamamlanarak bugün soruşturmayı yürüten savcılığa teslim edildi. Bu arada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu da Ahmet Türk'ün konuşma bandının bir kopyası ile çözüm metninin bir örneğinin gönderilmesini talep etti. Türk'ün bu konuşmasının DTP hakkında açılan kapatma dosyasına delil olarak konulacağı öğrenildi.

Türk neler demişti?

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