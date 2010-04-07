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Ekonomi

Türkün Holding'in 7 milyon dolarlık yatırımı

Türkün Holding, bu yıl 7 milyon dolarlık makine ve bina gerçekleştireceğini açıkladı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, bu yıl 7 milyon dolarlık makine ve bina yatırımı gerçekleştireceklerini bildirdi.


Türkün, yaptığı yazılı açıklamada, ihracat ağırlıklı üretim yaptıkları için krizi yaşayan ülkeler ile firmalara nasıl üretim yapabilecekleri ve mal satabilecekleri konusuna odaklandıklarını, yatırımlara ara vermediklerini ifade etti.


Son 3 yılda 15 milyon dolarlık yatırım yaptıklarının altını çizen Türkün, 2010 yılındaki makine ve bina yatırımları toplamının 7 milyon dolar olacağını kaydetti.


Makine yatırımlarının kapasite artırımının yanı sıra modernizasyon yatırımları olduğunu belirten Türkün, makinelerin yenilenmesi ile birlikte üretim kapasitelerinin de artacağını, modernizasyon yatırımlarının yanında kalite artırıcı ve entegrasyona yönelik yatırımlarının da olduğunu vurguladı.


Erol Türkün, bina yatırımlarında Türteks Tekstil fabrikasının yeni fabrika inşaatının tamamlandığını, Mega Tekstildeki depo inşaatı ile birlikte fabrikalarının toplam kapalı alanının 65 bin metrekare olacağını, yatırımlar ile birlikte çalışan sayısının 620’lerden 660 kişiye ulaşacağını ifade etti.


Kumaş üretimleri, dolayısıyla satışların yüzde 75’inin ihraç edildiğini belirten Türkün, dış ticaret şirketi olan Dina Vanelli tarafından 2009 yılında 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 50 ülkeye ihracat yaptıklarını, 2010 yılında ihracatta yüzde 20 artışla 36 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

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