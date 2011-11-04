-''Türküler Van İçin'' konseri İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Türküler Van İçin'' konserine ilişkin, ''Bu akşam Türkiye'nin çok değerli sanatçıları tarafından söylenen şarkılar da Van'da yaşanan deprem karşısında milletimizin nasıl tek yürek olduğuna, yediden yetmişe herkesin kalbinin nasıl Van halkıyla birlikte attığına tercüman olacak'' dedi. Şişli Belediyesinin katkılarıyla Van'daki depremzedeler yararına İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Türküler Van İçin'' konserini izleyen Bağış, konser öncesinde yaptığı açıklamada, sanatçı Yavuz Bingöl'ün daveti üzerine etkinliğe destek vermek için geldiğini söyledi. Sanatçıların, insanların gönlüne hitap ettiğini vurgulayan Bağış, şöyle devam etti: ''Sanatçı, sözünü de, ezgisini de gönülden söyler. Bir sanatçının yüreğinden dökülen tek bir dize, yaşanmış olanları ve yaşananları, başka söze mahal bırakmayacak derecede izah etme gücüne sahiptir. Türkülerimiz de sözleriyle ifade ettikleri anlamların çok ötesinde bir duygusal içerik taşırlar. Bizim sadece neşemiz ve hüznümüz değil, kardeşliğimiz, dostluğumuz, birliğimiz, bütünlüğümüz, geçmişimiz ve kaderimiz tek bir türküde tüm çıplaklığıyla ortaya dökülebilir.'' Bağış, düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, ''İşte bu akşam Türkiye'nin çok değerli sanatçıları tarafından söylenen şarkılar da Van'da yaşanan deprem karşısında milletimizin nasıl tek yürek olduğuna, yediden yetmişe herkesin kalbinin nasıl Van halkıyla birlikte attığına tercüman olacak. Bu akşam türkülerde Van var. Bu akşam yüreklerimizde Van var. Bu organizasyonu düzenleyenlerden Allah razı olsun'' diye konuştu. Yardım konserinde, CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Yavuz Bingöl, Zara, Onur Akın, Gülay, Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Suavi, Yeni Türkü ve Erdal Erzincan'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar sahne aldı. Bu arada, konsere katılan vatandaşların Van'daki depremzedeler için bağışladığı bebek maması, battaniye ve giysiler, ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere İstanbul Kongre Merkezi'nin önündeki tıra yerleştirildi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'ın da depremzedelere gönderilmek üzere battaniye ve bebek maması getirdiği öğrenildi.