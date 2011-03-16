-TURKUAZ'IN RUHSATI İPTAL ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Turkuaz Hava Yolları'nın işletme ruhsatının iptal edildiğini bildirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''İç ve Dış Hatlarda Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılığı Yapmak'' üzere ruhsatlandırılan Turkuaz Hava Yolları A.Ş'nin işletme ruhsatının, ilgili mevzuat gerekleri yerine getirilmediği için iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bakanlığımız tarafından 25 Kasım 2008 tarihinde işletme ruhsatı verilen Turkuaz Hava Yolları A.Ş'nin mevcut işletme ruhsatı, Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) ve Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Bakım Sistemi Yönetmeliğinde (SHY-M) belirtilen gerekliliklerin yerine getirilememesi sebebiyle 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 30'uncu maddesi ve SHY-6A Yönetmeliğinin 43(n) maddesi kapsamında 15 Mart 2011 tarihinde iptal edilmiştir.''