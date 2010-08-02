-TURKUAZ MAVİSİ GÖLDE, DALGIÇLAR AA FLAMASI AÇTI SİVAS (A.A) - 02.08.2010 - Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal akvaryumu andıran ve turkuaz mavisi görünümüyle büyüleyici bir doğaya sahip olan Gökpınar Gölü'nde, dalgıçlar tarafından Türk Bayrağı ve AA flaması açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, ÇEKÜL Vakfı, Gürün Kaymakamlığı ve Gürün Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sonucu turizme kazandırılan Gökpınar Gölü, doğal yaşam parkına dönüştürüldü. ''Kaymakam Galip Demirel Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı'', Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Ali Kolat, AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Adnan Yılmaz, yıllar önce Gürün Kaymakamlığı döneminde Gökpınar Gölü'nü keşfeden emekli Vali ve eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Arslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kadir Pürlü, Gürün Kaymakamı Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Mehmet Aktaş ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. -GÖLDE AA FLAMASI AÇILDI- Doğal akvaryumu andıran, turkuaz mavisi görünümüyle büyüleyici bir doğaya sahip olan Gökpınar Gölü'nde, program kapsamında Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü dalgıçları tarafından Türk Bayrağı ve Anadolu Ajansı Flaması açıldı. Göle dalış yapan İl Afet Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve beraberindeki 3 dalgıç, turkuaz mavisi gölde Türk Bayrağı ile Anadolu Ajansı'nın flamasını açtı. Müsteşar Yılmaz, Vali Kolat, milletvekili Sözen ve beraberindeki protokol üyeleri, Türk Bayrağı ile turkuaz mavisi renklere sahip AA Flaması açan dalgıçları alkışladı. -VATANDAŞLARIN İLGİSİ- Vatandaşlar da dalgıçların bayrak ve flama açışını ilgiyle izledi. Kimi vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla Türk Bayrağı'nı ve AA Flaması'nı görüntülerken, kimi vatandaşlar da gölün kıyısındaki balkon şeklindeki alana asılan Türk Bayrağı ve AA Flaması önünde fotoğraf çektirdi. Program sunucusu da dalgıçların gölde bayrak ve flama açışını anons ederken, AA'nın Türkiye'nin ilk resmi kurumu olduğunu vurguladı. Programda, Vali Ali Kolat, Gürün Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Mehmet Aktaş'a, AA'nın 90. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bastırılan ''Türkiye'nin 90 yılı'' adlı kitap ve hatıra para ile ''Atatürk ve Anadolu Ajansı'' isimli kitabı takdim etti. -MÜSTEŞAR YILMAZ: ''AA TÜRKİYE'NİN SESİ''- AA'dan övgüyle bahseden Müsteşar Yılmaz, AA'nın doğru, dürüst ve tarafsız haberciliğin adresi olduğunu vurgulayarak, ''Anadolu Ajansı, Türkiye'nin gözü, kulağı, sesi'' ifadelerini kullandı. Yılmaz, AA'nın Anadolu'nun sesi olduğunu söyledi.