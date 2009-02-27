Türk'ü öldüren 'Scarface' müebbet aldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2007 yılının kasım ayında öldürülen Etem Çelebi'nin katili, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Hayatına mal olan olayla ilgisi bulunmayan Etem Çelebi'yi vurarak öldürdüğü tespit edilen, bir suç çetesinin mensubu, 'Scarface' (yaralı yüz) lakaplı 20 yaşındaki Richard Harrison-Allen, mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edildi.



Olay, Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Stoke Newington bölgesindeki Smalley Close adlı sosyal konutlarda meydana gelmişti.



Görgü tanıkları, iki grup arasında ortaya çıkan bir tartışmada, bu gruplardan her ikisinin de mensubu olmayan Etem Çelebi'nin kim vurduya gittiğini belirten Yargıç Phillip Clegg, "Maalesef Londra'nın bu kesimi bu çetelerin elinde. Bir çetenin mensuplarının, diğerinin bölgesine ayak basması bile çatışma nedeni olabiliyor ve bu olaydaki gibi masum insanlar hayatını kaybediyor" dedi.



Yargıç Clegg'in kararı yüzüne okuduğu sırada 20 yaşındaki Richard Harrison-Allen'in tepkisiz kaldığı kaydedildi.



Bu ayın başındaki duruşmada, Allen'in suçlu olduğu hükmüne varılmış ve en az 26 yıl hapis cezasına çarptırılması önerilmişti.



17 yaşındaki Etem Çelebi, Leyton futbol kulübünde yarı profesyonel olarak futbol oynuyor ve gelecek için umut vaat eden genç yıldızlardan biri olarak kabul ediliyordu.

