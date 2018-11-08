TÜRKSOY HALK ÇALGILARI ORKESTRASI KONSER VERDİ

Haber - Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)

Türk dünyasına ait eserleri tüm Türk dillerinde seslendirmek ve tanıtmak amacıyla kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası,

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda İstanbullu müzikseverlerle bir araya geldi.

Okçular Vakfı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle TÜRKSOY\'un 25. yılı dolayısıyla düzenlenen geceye, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Konser öncesi sanatçıların katılımıyla Okçular Vakfı\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, TÜRKSOY\'un Türk dünyasında önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Yıldız, TÜRKSOY\'un Türkçe konuşan, aynı kültürü paylaşan ülkelerin devlet başkanları himayesinde, kültürel anlamda iş birliğini sağlamak ve devem ettirmek için kurulduğunu aktararak, TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası\'nın Türk kültürünü tanıtmak için Japonya\'ya gideceğini, orkestranın bu önemli turne öncesi Türk seyircisinin önüne çıktığını dile getirdi.

TÜRKSOY\'un, Türk dünyasına yaptığı çalışmalara Okçular Vakfı olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Yıldız, \"Bugün bir protokolle bu iş birliğini sizlerle paylaşacağız. Özellikle Türklük, Türkçülük tartışmalarının yapıldığı bir zamana denk gelmesi bizim dışımızda çünkü aylar öncesi bu konuda mutabık kalmıştık. Önemli olan kendi kültür değerlerimizi sahiplenmektir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Aynı tarihi ve medeniyeti paylaşmış Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ile Özbekistan gibi ülkelerin sanatçılarından oluşan orkestranın, İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşatacak.\" diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da TÜRKSOY\'un 25. yıl kutlamaları kapsamında, Okçular Vakfı\'nın ev sahipliğinde Halk Çalgıları Orkestrası konserini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Okçular Vakfı ile başlattıkları iş birliğinin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Kaseinov, \"Okçular Vakfı\'nın okçuluğun gelişmesinde gösterdiği başarıyı, medeniyetimizin diğer alanlarına da devam ettirmek istiyoruz. Bu ortaklığımızın Türk halklarının geleceğine önemli katkı sunacağına inanıyorum.\" dedi.

Basın toplantısının ardından Kaseinov, Okçular Vakfı Başkanı Yıldız\'a ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'a TÜRKSOY 25. Yıl Madalyası takdim etti. Daha sonra, Yıldız ve Kaseinov tarafından Okçular Vakfı ve TÜRKSOY iş birliği protokolü imzalandı.

Görüntü Dökümü:

-Protokolden görüntüler

-Yıldız\'ın konuşması

-Kaseinov\'un konuşması

-İmza protokolü

-Madalya taktimi

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