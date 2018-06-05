Türkşeker'e ait iki fabrikanın Albayrak'a satışına onay

Türkşeker'e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'ye satışı onaylandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Albayrak'tan Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının satışına onay verildi.

Resmi gazetede yer alan karara göre, Türkşeker'e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının birlikte olmak üzere özelleştirme ihalesinde 287 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.