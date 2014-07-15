Türksat4A frekans değişikliği ertelendi!

Türksat4A uydusuna geçiş ertelendi. Bu gece planlanan Türksat4A uydusuna geçiş işlemlerinin vatandaşlar ve yayıncı kuruluşların isteği üzerine iptal edildiği açıklandı. Türksat4A uydusuna geçiş için büyük bir hazırlık vardı.

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren Türksat4A haberleşme uydusuna geçiş işlemi iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Türksat4A uydusuna geçiş işleminin ertelenmesini son dakikada duyuran Türksat şu açıklamayı yaptı:

"Türksat4A haberleşme uydusunun 42° Doğu yörüngesinde hizmete girmesiyle birlikte, 14 Temmuz 2014 Pazartesi (bugün) gece yarısı gerçekleştirilmesi planlanan televizyon frekans değişikliği, Ramazan ayı nedeniyle, vatandaşlar ve yayıncı kuruluşlardan gelen yoğun talep üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."