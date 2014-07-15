T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türksat4A frekans değişikliği ertelendi!

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren Türksat4A haberleşme uydusuna geçiş işlemi iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi

15 Temmuz 2014 13:41

Türksat4A uydusuna geçiş ertelendi. Bu gece planlanan Türksat4A uydusuna geçiş işlemlerinin vatandaşlar ve yayıncı kuruluşların isteği üzerine iptal edildiği açıklandı. Türksat4A uydusuna geçiş için büyük bir hazırlık vardı.

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren Türksat4A haberleşme uydusuna geçiş işlemi iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Türksat4A uydusuna geçiş işleminin ertelenmesini son dakikada duyuran Türksat şu açıklamayı yaptı:

"Türksat4A haberleşme uydusunun 42° Doğu yörüngesinde hizmete girmesiyle birlikte, 14 Temmuz 2014 Pazartesi (bugün) gece yarısı gerçekleştirilmesi planlanan televizyon frekans değişikliği, Ramazan ayı nedeniyle, vatandaşlar ve yayıncı kuruluşlardan gelen yoğun talep üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ETİKETLER

Türksat4Auydukanalfrekans

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24