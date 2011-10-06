-Türksat dünyanın yüzde 91'ini kapsayacak İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Türksat A.Ş, 10 yıllık eylem planı kapsamında 2019 yılında 3'ü Türkiye'de yapılmış, 7 haberleşme uydusu ile Türkiye, Çin'den Amerika'ya Avrupa'dan Avustralya'ya kadar dünya nüfusunun yüzde 91'ini, karalarının da yüzde 71'ini kapsama altına almayı planlıyor. Avrasya'nın en önemli bilgi ve iletişim teknolojileri fuarı CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'nın sponsoru olan Türksat A.Ş, bin metrekarelik standında hizmetlerini ziyaretçilere tanıtıyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin tek uydu operatörü Türksat A.Ş, 2009-2019 dönemini kapsayan 10 yıllık Uydu Eylem Planını sürdürüyor. Halen Türksat 2A ve Türksat 3A haberleşme uydularını işleten Türksat A.Ş, 2013'ün son çeyreğinde Türksat 4A'yı, 2014'ün ilk çeyreğinde de Türksat 4B'yi uzaya gönderecek. 2015 yılında da Türkiye'nin kendi imkanları ile yapacağı Türksat 5A yörüngesine gönderilecek. Bu uyduyu 2017'de Türksat 5B, 2019'da da Türksat 5C takip edecek. Böylece 2019 yılında 3'ü Türkiye'de yapılmış, 7 haberleşme uydusu ile Türkiye, Çin'den Amerika'ya Avrupa'dan Avustralya'ya kadar dünya nüfusunun yüzde 91'ini, karalarının da yüzde 71'ini kapsama altına almayı planlıyor. -Uydu kapasitesini 3 kat artıracak Türksat standında görev yapan yetkililerden alınan bilgiye göre, Türksat-4A ve Türksat-4B uydu kapasitesini 3 kat artıracak. Türksat 4A, Afrika'yı kapsama altına alacak. Türksat 4B de hızlı ve ekonomik internet sağlayacak. -Türksat 3USAT 2012'de uzaya gönderilecek- Türksat A.Ş, yapımı devam eden ön prototip haberleşme uydusu Türksat 3USAT'ı, 2012 yılının başında uzaya gönderecek. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olacak prototip haberleşme uydusu, dünyadan 690 kilometre yukarıdaki jeosenkron yörüngesinde VHF/UHF frekans bantlarında haberleşme imkanı sağlayacak. Tamamlandığında Türksat A.Ş'nin Ankara Gölbaşı'ndaki uydu kontrol merkezinden kontrol edilecek olan 3USAT uydusu, amatör radyo alıcı vericisine sahip olacak, Türkiye üzerinden geçişi süresince de ses ve veri iletişimi sağlayacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay ve Uçak Bilimleri Fakültesi ve Türksat mühendislerinin beraber yürüttükleri projede, tasarım çalışmaları tamamlandı, prototip üretimi İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarında devam ediyor. Türksat test uydusunun, 2011 yılı sonunda yerde hazır hale getirilmesi ve 2012 yılının ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor. Karşılıklı sesli görüşme olanağı sağlayacak olan uydunun, ömrünü tamamlamasının ardından yörüngeden ayrılması da sağlanacak. -Saatler Türksat uydularından ayarlanacak- Türksat A.Ş.'nin uydu destekli katma değerli hizmet projeleri kapsamında üzerinde çalıştığı ve son aşamaya getirdiği ''Atomik Saat'' projesi hizmete girdiğinde Türkiye'nin Doğusu ile Batısı arasındaki yerel saat ayarlamaları Türksat'ın haberleşme uyduları üzerinden yapılabilecek. Yerel saat ayarlaması halen Türksat 3A haberleşme uydusundan test amaçlı olarak veriliyor. Testin ardından açılacak bu yeni hizmet ile Türkiye'nin iki uç noktası arasında 1 milisaniye gibi çok küçük hata payı ile saatler uydu üzerinden ayarlanabilecek. Türksat 4A ve Türksat 4B geldiğinde bu uydularda da ''Türksat Atomik Saat'' sistemi daha hassas hale getirilerek kullanıcıların hizmetine sunulacak. -Hologram TV ve Türksat 3D HD içerikleri ziyaretçilere sunuldu- Türksat, CeBIT Fuar alanında 1.000 metrekarelik standında Hologram TV ve Türksat 3D HD içeriklerini ziyaretçilere sundu. Türksat'ın uydu ve kablo tv platformundan verdiği yayıncılık, katma değerli ve interaktif hizmetlerin sunumlarının yapıldığı standa, e-devlet hizmetleri ve Türksat Globe markası ile coğrafi bilgi sistemlerini ilişkin sunumlar yer aldı. Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularıyla birlikte, uydu destekli katma değerli hizmetlerden TürksatVsat ve TürksatMaps markalı ürünlerle birlikte KabloTV Platformundan verilen Teledünya ve Uydunet hizmetleri de ziyaretçilere sunuldu. Türksat Standında buhar efekti üzerine yansıtılan görüntüler de dikkati çekti. Çok sayıda ziyaretçi 3D HD görüntüleri ilgiyle izledi.