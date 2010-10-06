-TÜRKSAT A.Ş'DEN UYDUDAN İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Türkiye'nin tek uydu operatörü Türksat A.Ş, uydu iletişim altyapısını kullanarak, uydudan kablosuz internet erişimi hizmeti vermeye başladı. Türksat A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UydunetSky markasıyla ve ''Kimse internetsiz kalmasın'' sloganıyla sunulan hizmet sayesinde, karasal altyapının olmadığı yerlerde de artık internet kullanmak mümkün hale geliyor. Son kullanıcılar için geliştirilen UydunetSky, genişbant internet sayesinde dosya indirme, internette gezinti yapma, e-posta alma ve gönderme gibi hizmetleri Türkiye'nin her yerine taşıyor. UydunetSky alabilmek için, yalnızca uydu anteni kurulumu (74 santimetre çapında), modem ve aktivasyon hizmeti gerekiyor. Aboneler, uydu kurulumunu satın alabiliyor ya da kiralayabiliyor. Türksat uyduları üzerinden 2 Mbps'ye kadar internet erişiminin sağlanabileceği UydunetSky hizmetinde kullanıcılar, aylık 1 veya 2 GB limitleri seçebilecekleri gibi, kota aşımlarında tarifede belirten ücretler üzerinden ilave hizmet de alabiliyorlar. UydunetSky aboneleri, karasal mobil ve sabit altyapıdan bağımsız internet erişimi için ayda 36 dolardan başlayan ücretler ödeyecek.