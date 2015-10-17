Türksat 4B'den ilk sinyal alındı

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden gün gece gönderilen Türksat 4B uydusundan ilk sinyal, Türkiye saatiyle 09.01'de İtalya'nın Fucino yer istasyonundan alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, yaptığı açıklamada, Türksat 4B uydusunun fırlatılmadan 5 dakika 47 saniye sonra atmosferden çıktığını söyledi. Uydunun 9 saat 13 dakika sonra roketten ayrıldığını ifade eden Gül, "Uydunun 9 saat 13 dakika sonra Breeze-M'den başarıyla ayrılması ve ilk sinyalin alınması uydunun fırlatılışının başarılı olduğu anlamını taşıyor. Bu ayrılıştan sonra uydu, dünyanın etrafında dönmeye başladı. 6 gün sonra uydu, 50 derece doğru boylamındaki yörüngesine yerleşecek" diye konuştu.

Fırlatmadan 2 dakika sonra roketin birinci kademesini bırakan uyduyu taşıyan proton, ikinci kademeyi ise 5 dakika 27 saniye sonra başarıyla bıraktı. 9 dakika 41 saniye sonra roketin kapsülü başarıyla açıldı. Breeze-M modülü uyduyu, 9 saat 13 dakika uzayda taşımaya devam edecek.

Türksat 4B'nin yörüngeye yerleştirilmesinde Türkiye, Afrika, Avustralya, Japonya, İtalya ve Kanada'daki uydu istasyonları kullanılacak.

Uygun maliyete, yüksek hızlı internet

Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, dün yaptığı açıklamada Türksat 4B uydusu ile nelerin değişeceğini sıralamıştı. Ka band ile uydudan sağlanan internetin hızında artış sağlanacağını bildiren Bilgin, "Türksat 4B uydusunda yer alan ka band ile daha uygun maliyet ile yüksek hızlı internet erişimi sağlanacak ve toplam 3 Gbps veri haberleşme kapasitesi artışı sağlanacak" demişti.

Bilgin, uydunun ka frekans bandında sağlayacağı 792 MHz ilave kapasitenin televizyonların canlı yayın geçişlerinde de yoğun olarak kullanılacağını ifade ederek, "Türksat 3A, Türksat 4A haberleşme uyduları üzerinde veri haberleşmesi ve canlı yayın geçişleri için ayrılan kapasitenin Türksat 4B uydusuna aktarılarak, 42 derece doğu yörüngesinde televizyon yayıncılığı için kapasite artışı sağlanacak ve daha fazla TV kanalına hizmet verilebilecek" diye konuşmuştu.

Türksat 4B uydusunun üretimi 4 Haziran 2014'te tamamlanmış, Baykonur Uzay Üssü'nde proton roketinde başka uyduların fırlatılması sırasında meydana gelen arızalar nedeniyle fırlatma işlemleri durdurulmuştu. Türksat 4B için de 16 Ekim 2015 tarihi belirlenmişti.