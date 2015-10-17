Turksat 4B uydusu uzaya fırlatıldı

Türkiye’nin uzaya gönderilen 7. haberleşme uydusu olacak olan Türksat 4B, bugün Türkiye saatiyle 23.40’ta Kazakistan Baykonur’dan fırlatıldı.

Türkiye'nin 50 derecede görev yapacak ilk uydusu olan Türksat 4B, fırlatmanın ardından 50 derece Doğu yörüngesinde teslim alınacak.

Yörüngeye yerleştirme ve yörünge testlerinin tamamlanmasının ardından Aralık ayında işletmeye alınacak olan Türksat 4B uydusu, Ka-Bant üzerinden internet erişimi için kullanılacak.

Yeni uydunun kapsama alanı, Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ile Türk Cumhuriyetleri kuşatacak. Aynı zamanda uydunun uzaya gönderilmesiyle birlikte hem ülkemizin TV yayın kapasitesi artacak, hem de uydu üzerinden internet kullanımı yaygınlaşacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Türksat 4B haberleşme uydusunun uzaya fırlatılmasıyla ilgili olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ka-Bant ile uydudan sağlanan internetin hızında artış sağlanacağını bildiren Bakan Bilgin, “Türksat 4B uydusunda yer alan Ka-Bant ile daha uygun maliyetle yüksek hızlı internet erişimi ve toplam 3 Gbps veri haberleşme kapasitesi artışı sağlanacak” dedi.

Bakan Bilgin, uydunun Ka frekans bandında sağlayacağı 792 MHz ilave kapasitenin televizyon kanallarının canlı yayın geçişlerinde de yoğun olarak kullanılacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Türksat 3A, Türksat 4A haberleşme uyduları üzerinde veri haberleşmesi ve canlı yayın geçişleri için ayrılan kapasite Türksat 4B uydusuna aktarılarak, 42 derece Doğu yörüngesinde televizyon yayıncılığı için kapasite artışı sağlanacak ve daha fazla TV kanalına hizmet verilebilecek.”

Uydunun özellikleri

Ku, Ka ve C frekans bantlarında aktarıcılara sahip olan Türksat 4B uydusu, 12 adet Ka bant spot kapsama alanında daha ucuz internet hizmeti verecek. Uydu, televizyonların canlı yayın geçişlerinde de yoğun olarak kullanılacak. Yaklaşık 5 ton ağırlığında, 9 kilowatt elektrik enerjisi gücüne sahip uydunun manevra ömrü 30 yıl.

Türksat 4A ve 4B uydu projeleri kapsamında düzenlenen teknoloji transfer amaçlı Doğrudan Katılım Programı ile Türk mühendisler,uydu entegrasyon ve test sertifikalarını aldı.