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Bilim / Teknoloji

Türksat 4A uydusu hizmete başlıyor

Yörünge testleri başarıyla tamamlanan Türksat 4A haberleşme uydusu, hizmet vermeye başladı

07 Temmuz 2014 14:04

Kanal geçişlerinin 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece yarısı gerçekleştirecek olan. Türksat 4A haberleşme uydusu, hizmet vermeye başladı.

Teknolojioku.com sitesinin haberine göre, 14 Şubat 2014'te uzaya gönderilen ve yörünge testleri başarıyla tamamlanan Türksat 4A haberleşme uydusu, 42 derece doğu yörüngesinde Türksat 2A ve Türksat 3A haberleşme uydularıyla hizmet vermeye başladı.

Türksat 2A haberleşme uydusunun ömrü 2016 başında tamamlanacağından, söz konusu uydu üzerindeki yayınlar Türksat 4A haberleşme uydusuna aktarılacak. Yeni televizyon kanallarının yayına başlamasıyla Türksat 4A üzerinde bulunan 429 kanal sayısı, 477'nin üzerine çıkacak.

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