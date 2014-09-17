Türksat 4A geçişi bu gece yapılıyor

Türksat 4A haberleşme uydusuna geçiş yapacak televizyon ve radyo yayınlarının frekans değişiklikleri, bu gece yarısı gerçekleştirilecek.

Türksat 2A haberleşme uydusunun ömrü 2016'nın başında tamamlanacağından, söz konusu uydu üzerindeki yayınlar, Türksat 4A'ya aktarılacak.

Yeni kanallarla Türksat uyduları üzerindeki televizyon kanal sayısı 500'ün üzerine çıkacak. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecek. Yeni uydu alıcısı alacak kullanıcıların TKGS ile uyumlu uydu alıcılarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor. TKGS uyumlu uydu alıcılarının listesine, kurumun internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Diğer uydu alıcıları için ise 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 sembol oranı, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 sembol oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek "şebeke taraması" yapılacak.

Türksat 4A haberleşme uydusu, 42 derece doğu yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uydularıyla) hizmet vereceğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.

Yeni uydularıyla bölgesindeki liderliğini güçlendiren Türksat, 42 derece yörüngesinde kullanıcılara daha fazla televizyon ve radyo kanalı izleme imkanı sunuyor. Yapılan geçişten yayınlarını dijital platformlardan alan kullanıcılar etkilenmeyecek.