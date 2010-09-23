-''TÜRKSAT-1C'' UZAY ÇÖPLÜĞÜ YOLCUSU ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Fransız firması tarafından üretilerek, 10 Temmuz 1996'da uzaya fırlatılan TÜRKSAT-1C uydusu, emekliye ayrıldı. Uydu 14 yıllık hizmetinin ardından bundan sonraki yeri olan uzay çöplüğüne gönderilecek. TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Özkan Dalbay, uydunun emekliye ayrılması nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Dalbay, uydunun Fransız Aerospatiale firması tarafından üretildiğini ve 1996 yılında Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatıldığını anımsattı. Bu uydunun, o dönemde 31 derece Doğu boylamındaki geçici yörüngesine yerleştirildiğini anlatan Dalbay, uydunun tasarım ömrünün de 10 yıl olduğunu ifade etti. Bununla birlikte uydunun üretim ve fırlatma performansı bakımından iyi olduğunu ve böylece ömrünün de 12 yıla uzadığını aktaran Dalbay, daha sonra yapılan çalışmalarla bu sürenin 14 yıla ulaştığını ve bugün itibariyle uydunun ömrünü tamamladığını kaydetti. Uyduların yörüngelerinin bozucu dış etkenler nedeniyle sürekli olarak manevralarla kontrol altında tutulduğuna işaret eden Dalbay, ''Bu sebeple uydu ömürleri manevralar için gerekli olan yakıt miktarıyla orantılıdır'' dedi. TÜRKSAT-1C uydusunun üzerinde bulunan yakıt miktarının her manevra sonrasında yeniden hesaplandığını dile getiren Dalbay, ömür sonu hesabının da hem TÜRKSAT AŞ hem de üretici firma uzmanlarınca düzenli olarak yapıldığını söyledi. TÜRKSAT-1C uydusunun yerine 13 Haziran 2008'de TÜRKSAT-3A uydusunun fırlatıldığını da anımsatan Dalbay, toplam 14 yıllık ömrünü tamamlayan uydunun, verdiği hizmetlerle çok büyük bir katkısının bulunduğunu belirtti. -''UZAY ÇÖPLÜĞÜNE'' GİDİYOR- TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Özkan Dalbay, hali hazırda salınımlı yörüngede işletilen TÜRKSAT-1C uydusunun, ömür sonuna gelmesi nedeniyle üretici firmayla koordinasyon ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin belirlediği standartlara uygun olarak ''uzay çöplüğüne'' gönderileceğini bildirdi. ''Uzay çöplüğü'' diye tabir edilen alanın, mevcut yörüngeden daha üst bir yörüngeye çıkarılmayı ifade ettiğini anlatan Dalbay, ''Yani kontrol dışına bırakılmak anlamına geliyor. Burası da haberleşme uydularının filler mezarlığı'' dedi. Uydunun, yakıt hesaplamalarından sonra ''uzay çöplüğüne'' gönderilmesi için yapılan değerlendirmelerin, temmuz ayında başladığını ve daha sonra yönetim kurulunca alınan kararla uygun bulunduğunu kaydeden Dalbay, ''Uydumuz, uzay çöplüğünde hak ettiği yeri alacaktır. Peki bu uydumuza bir şey olacak mı? Hayır bir şey olmaz. Belki bin sene uzay çöplüğünde dönmeye devam edecektir'' diye konuştu.