TÜRKONFED Başkanı Turan: Sanayi 4.0 kaçırılmaması gereken bir fırsat

Mehmet İNAN- Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- DİJİTAL Anadolu Projesi\'nin dördüncü toplantısında konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Endrüsti 4.0\'la ilgili yaptığı değerlendirmede, \"Genel ortalama, bence çok fazla yüksek teknoloji kullanmıyoruz. Bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

TÜRKONFED\'in, Anadolu\'da üretime odaklanan KOBİ\'lerin, Sanayi 4.0\'a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek hedefiyle Türkiye İş Bankası\'nın desteğiyle yürüttüğü Dijital Anadolu Projesi\'nin dördüncü toplantısı, Marmara ve İç Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde Bursa\'da düzenlendi. Dijital Anadolu Projesi\'nin dördüncü toplantısının açılış konuşmalarını, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ile MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya yaptı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Dijital Anadolu buluşmalarının dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini hatırlatırken, daha önceki toplantıları Antalya, İzmir ve Kocaeli\'de yaptıklarını söyledi. Bursa\'nın ardından beşinci toplantıyı da Adana\'da yapacaklarını kaydeden Turan, \"Amacımız KOBİ\'lerin dijitalleşmesine katkı vermek, farkındalık yaratmak ve güzel örnekleri onlarla paylaşmak. İlgi gayet iyi. İlgiden çok memnunum. Salonumuz çok dolu. Çünkü herkes bir arayış içerisinde. KOBİ\'lerimiz olsun, büyük ölçekli şirketlerimiz olsun, herkes hizmetlerde veya süreçlerde rekabette bir fark yaratmak istiyor. Dijitalleşme de bunlardan biri\" dedi.

Konfederasyon olarak bir dizi çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Orhan Turan, \"Türkiye\'nin bağımsız ve gönüllü en büyük sivil toplum örgütü biziz. Avrupa\'daki KOBİ\'lerin üst birliğinin de üyesiyiz. KOBİ\'lerin dijitalleşmesi ile ilgili buna benzer raporlarımız da var. Hatta Aralık ayında Adana\'daki toplantımızda bu raporları kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca bu raporlara ulaşmak isteyenler bizim internet sitemizden ulaşabiliyorlar. Günümüz dijitalleşme çağı, ona ayak uydurmak zorundayız. Başka şansımız yok. Tüm süreçlerimizi dijital ortamda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü maliyet oranlarımız gittikçe artıyor, kâr paylarımız düşüyor. Bu bir zorunluluk\" açıklamasında bulundu.

\"Birtakım şeyleri yapmak için de insana ihtiyaç var, sonuçta robotların her şeyi yapacak hali yok\" diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti:

\"Onları programlayacak olanlar da insanlar. Tabii ki Sanayi 4.0 Avrupa Birliği\'nin, özellikle Almanya\'nın Çin\'le rekabetinde ön plana çıkardığı bir şey. Ben de bir sanayi kuruluşunu temsil ediyorum. Süreçlerimizi her an artık görüyor olmamız lazım, ölçüyor olmamız lazım. Kayıplarımızı anlık görmemiz gerekiyor. Yani üretimin tüm süreçlerinde de dijitalleşmemiz gerekiyor. Dijitalleşme şirketlerin rekabet gücü, maliyetleri için önemli. Yani şirkete katma değer yaratabilecek bir konu. Bundan vazgeçmemiz gibi ya da yok saymamız gibi bir şansımız yok. Ben bunu bir zorunluluk olarak görüyorum. Şirketlerin de gelecekte sürdürülebilir, daha kârlı olabilmesi için bu değişime ayak uydurmak zorundalar.\"

Türkiye\'nin Sanayi 4.0\'te nerede olduğuna da değinen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, \"Sektörlere göre değişiyor. Yani sanayi 3.0 olanı da var. Bazı sektörler var, gerçekten çok rekabetçi, 4.0\'a yakın bile diyebiliriz. Ama genel ortalama bence çok fazla yüksek teknoloji kullanmıyoruz. Bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çünkü genç dinamik, gerçekten arkadaşlarla toplantı yaparken ondan da bahsettim. Bilgi birikimi ve deneyim var. Bunu katma değere dönüştürmemiz gerekiyor\" dedi.



