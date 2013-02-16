Türköne: Türk ocakları kapatılsın

Zaman Gazetesi yazarı Prof. Dr. Mümtazer Türköne, Kürt sorununun çözümü için eşit vatandaşlık hukukunun tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programına konuk olan Türköne, Türk ocaklarınnı kapatılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de Kürt sorununun çözümünde 'Türkiyeli' ifadesinin de sakat bir yaklaşım olduğunu belirten Türköne: "Diyorlar ki Kürtler Türk demeyelim, Türkiyeli diyelim. Türkiyeli dediğiniz zaman aslında orada da sakatlık var. Türklerin yaşadığı ülke değil mi? Türkiye dediğiniz zaman. Yani ben Türk değilim ama Türklerin yaşadığı ülkedenim demiş oluyor. Kürdistan diye bir bölge var. Aslında onların söylediklerinde de mantıksızlık var, o da çözmüyor. Çözecek olan şey Türkiye'de eşit vatandaşlık hukukunun tesis edilmesi. Tesis ettiğiniz zaman zaten kelimelerle, kavramlarla problem kalmıyor" dedi.

Türk vurgusu ve Türk kelimesi etrafındaki tartışmalara da değinen Zaman yazarı şöyle devam etti:

"Türk ocaklarının kapatılmasını da o yüzden savunuyorum. Ulus vurgusunu yapalım, millet vurgusunu yapalım. Ulus devlet vurgusunu yapalım. Ama Türk kelimesi etrafındaki bulunacak çözümlerin artık çözüm olmadığını bütün cumhuriyet tarihi boyunca tecrübe ederek öğrenmiş omamız lazım."