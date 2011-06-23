Türköne çifti tek celsede boşandı

T24

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Türköne çiftinin boşanma işleminin 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Resmileşen ayrılığı doğrulayan Mümtaz’er Türköne Radikal’e yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Üsküdar Aile Mahkemesi’nin kararıyla tek celsede boşandık. Anlaşmalı bir boşanma oldu” dedi. Türköne çiftinin 10 yaşında olan oğlunun annesinde kalacağı öğrenildi.Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde başdanışmanlığı görevini de yapan Mümtaz’er Türköne gazete yazıları ve ekranlara taşınan polemikleri ile son dönemin dikkat çekici isimlerinden. Türköne, 3 çocuğunun annesi olan 16 yıllık eşi Mualla Kavuncu’dan ayrıldıktan sonra öğrencisi olan Özlem Piltanoğlu ile evlenmişti. 1976 doğumlu olan Özlem Piltanoğlu, Türkiye’nin en genç kadın kaymakamıyken AKP’den siyasete atılmıştı.2011 seçimlerinde milletvekili adayı olmayan Piltanoğlu’nun yerine eşi Mümtaz’er Türköne’nin Meclis’e girmesi bekleniyordu. Mümtaz’er Türköne, AKP’den milletvekili aday adayı olmasına rağmen listeye girememişti. Türköne liste dışı kalmasını “boyumun ölçüsünü aldım” sözleriyle değerlendirmişti.