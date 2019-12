Türkoğlu: Madalya yolunda ilerliyoruz

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Hidayet Türkoğlu, 36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası öncesinde hedef olarak belirledikleri madalya kazanma yolunda devam ettiklerini söyledi.



Kaldıkları otelde basın mensuplarına açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, elde edilen başarılı sonuçların ardından kendilerinden beklentinin yükseldiğini ve bunun da güzel bir şey olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:



'İnsanlara bu güveni tattırmamız güzel. Sergilediğimiz oyundan dolayı insanların bize verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Amacımız şampiyonayı madalya ile tamamlamaktı ve şu anda oraya doğru gidiyoruz. Şu an rengini söyleyemiyorum ama gidişata göre belirlenecektir. Bizi izlemeye devam etsinler. Bizimle gurur duymalarını sağlayacak başarılar elde edilecektir. Tüm Türkiye'ye umarım mutlu bir bayram yaşatırız.'



Türkoğlu: Sakatlığım gündemde olmamalı



Takımda iyi giden bir hava olduğunu ve dizindeki sakatlığının gündeme gelmesiyle bunun bozulmasına izin veremeyeceğini aktaran Hidayet, şöyle konuştu:



'Daha önce de sakat oynadığım zamanlar oldu. Dinlenirsem sakatlığımın iyiye gideceği gerçek ama böyle bir zamanımız yok. Hızlandırılmış tedaviye devam ediyoruz. Şu anki havanın, benim sakatlığımla, dinlenmemle veya oynamamamla bozulmasını istemiyorum. Atık elimden geldiğince en iyisini yapıp, takıma faydalı olmaya çalışacağım. Gönül isterdi ki daha iyi durumda olup, takıma daha fazla katkı sağlayayım. Şu an kısıtlı bir fayda sağlayabiliyorum. Kaptan olarak havanın bozulmasını istemiyorum. Takımın her yönde başına çekmek zorundayım. Bu durumda bu gerekiyor. Takımı yalnız bırakmak istemiyorum. İnşallah Türkiye'ye iyi noktalarda döneriz.'



Savaş: İspanya ve Sırbistan galibiyetleri çok önemliydi



Milli oyuncu Oğuz Savaş ise 'Önemli galibiyetler alıyoruz. Grupta bir maç kaldı ve sıramızı belirleyecek. Çeyrek finale namağlup ve grup birincisi gitmek istiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Çok iyi mücadele ediyoruz. İspanya ve Sırbistan galibiyetleri de gerçekten çok önemliydi' değerlendirmesini yaptı.