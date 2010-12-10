-TÜRKMENİSTAN'DA 2 BİNİ AŞKIN MAHKUMA AF AŞKABATA(A.A) - 10.12.2010 - Türkmenistan'da 2 binin üzerinde mahkum, Tarafsızlık Bayramı dolaysıyla çıkartılan afla özgürlüğe kavuşacak. Türkmenistan'da daha önce sadece Kadir Gecesi'nde yapılan mahkumların affedilmesine yönelik gelenek, Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un göreve gelmesiyle milli bayramlarda da yapılıyor. Berdimuhamedov, Bağımsızlık Bayramından sonra ülkede en önemli bayram olan 12 Aralık Tarafsızlık Statüsü Bayramı dolayısıyla adi suçlardan hüküm giyen mahkumların affına ilişkin af kararına imza attı. Berdimuhamedov kararında, ''Türkmen toplumunun ve aile yapısının birlik ve beraberliğini sağlamlaştırmak, dedelerinin insani yardım geleneğini devam ettirmek amacıyla'' söz konusu affı çıkarttıklarını açıkladı. Söz konusu aftan yararlanacak 2007 mahkum, bayram öncesi ailelerine kavuşacak. Aftan yararlanan mahkumların listesinin yayınlandığı resmi "Türkmenistan" ve "Neytralnıy Türkmenistan" gazeteleri bayilerde erken saatlerde tükendi. Öte yandan, açıklamada, aftan yararlanacak yabancılar hakkında bilgi verilmedi. Kadir gecesi dolaysıyla çıkartılan aftan 3 bin 999 mahkum özgürlüğüne kavuşmuştu. Berdimuhamedov, göreve geldiği 2007 yılından bugüne kadar 24 binden fazla mahkumu serbest bıraktı.