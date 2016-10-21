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Dünya

Türkmen gazeteci IŞİD tarafından öldürüldü

Kerkük'te yayın yapan Türkmeneli TV'nin Haber Müdürü Ahmed Necmeddin Haceroğlu, keskin nişancılar tarafından öldürüldü

21 Ekim 2016 23:24

Irak'ın Kerkük kentinde yayın yapan Türkmeneli TV'nin Haber Müdürü Ahmed Necmeddin Haceroğlu, IŞİD'in keskin nişancılarının saldırısında hayatını kaybetti.

Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Kerkük'te bu sabah başlayan IŞİD saldırılarını takip için sahada olan gazeteci Haceroğlu'nun yayın aracında uğradığı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Güvenlik tedbirlerinin Cuma sabahından itibaren en yüksek seviyeye çıkarıldığı, tüm giriş ve çıkışların kapatıldığı Kerkük kent merkezindeki güvenlik güçleri ve siviller IŞİD'li keskin nişancıların hedefinde.

Kerkük Valisi, kentte olağanüstü hâl ilân edildiğini açıklamıştı. Gece başlatılan sokağa çıkma yasağı da devam ediyor. Kentteki camilerde Cuma namazı kılınmadı.

Arap, Kürt ve Türkmen halkın yaşadığı Kerkük kentinin güvenliğini Peşmerge sağlıyor. Kentin 55 kilometre güneyinde IŞİD'ın elindeki Havice ilçesi var.

 

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