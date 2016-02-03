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Dünya

"Türkmen Dağı'nda Rejim ve Rus generallerinin toplantısına saldırı, 15 üst düzey subay öldürüldü" iddiası

İddianın muhalifler tarafıdan Ankara'ya ulaştırıldığı bildirildi

03 Şubat 2016 23:06

Bir süredir yoğun bombardıman altındaki Türkmen Dağı bölgesinde muhaliflerin iddiasına göre, rejim ve Rus generallerin gizli toplantısına, yapılan saldırıda aralarında generallerin de olduğu 15 üst düzey subay öldürüldü.

CNN Türk'ün haberine göre, muhaliflerden Ankara'ya ulaşan bilgilere göre, Rus ve Suriyeli üst düzey generaller 2 Şubat akşamı, Türkmen Dağı'nda yürüttükleri operasyonun devamını konuşmak üzere toplantıda biraraya geldiler.

Söz konusu toplantıyı daha önceden haber alan muhalifler, saldırıya geçti. Ankara'ya ulaşan bilgiye göre muhaliflerin saldırısında biri korgeneral 4 Rus subay, 5 tuğgeneral seviyesinde Suriyeli subay olmak üzere toplam 15 asker öldürüldü.

Rus komutanlar  arasında Türkmen Dağı'ndaki saldırıları organize eden ismin de bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu haber Ankara'da yakından değerlendirmeye alındı. Bölgede dengeler açısından gelişmelerin yakından takip edildiği ifade ediliyor.

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