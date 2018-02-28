Türkmen birliklerden operasyonlara destek

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/NEYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'na Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket eden Türkmen birlikleri de destek veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk askerleriyle Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Türkmen birlikleri de terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Operasyonda Türk ordusunun destan yazdığını belirten Türkmen birliklerinin komutanları önceliklerini Türkiye sınırına yakın noktadaki köyleri teröristlerden temizlemek olarak belirlediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti.

TSK\'nın Afrin kırsalında destan yazdığını ve kendilerinin de destek verdikleri için aynı bir gurur yaşadığını anlatan Türkmen komutanlar, \"Teröristlerin elindeki Raco ve Cinderes beldelerini de en kısa zamanda teröristlerden alacağız\" dedi.

Türkmenler, teröristlerden kaybettikleri bölgelere mayın ve bombalı tuzaklar kurduğunu ve TSK\'nın profesyonel birliklerinin bu hain tuzakları da boşa çıkardığını kaydederken, Türk halkından tek isteklerinin Zeytin Dalı Harekatı\'na katılanlara dua etmeleri olduğunu vurguladı.



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