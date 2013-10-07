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'Türklüğümün bir faydasını görmedim' sözlerine suç duyurusu

MHP ve CHP'nin Çorum il başkanları, AKP'li eski vekil Aydoğmuş'un sözlerinin 'Türklüğü küçük düşürme ve hakaret' olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

07 Ekim 2013 21:54

CHP İl Başkanı Cengiz Atlas, düzenlediği basın toplantısında AKP Çorum eski milletvekili Ahmet Aydoğmuş'ın, kişisel sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden bir takipçisi ile açıklanan Demokratikleşme Paketi içerisinde yer alan 'Andımız'ın kaldırılmasıyla ilgilil 'Bu güne kadar Türklüğümün hiçbir faydasını görmedim' açıklamaları üzerine, 'Türklüğü küçük düşürme ve hakaret'ten dolayı suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Atlas, bu sözleri nefret ve şiddetle kınadığını belirterek, "Türküm demekten neden bu kadar imtina gösterirler, acz içinde olurlar anlayamıyorum. 19 Mayısları, 23 Nisanları, 30 Ağustosları yasaklamakla kalmadılar, en son Andımız'ı yasakladılar. Şimdi de tetikçileri vasıtasıyla hakaret içindeler" dedi. 
Çorum MHP İl Başkanı avukat Ercan Daşdan da Adliye Sarayı'na giderek AKP Çorum eski Milletvekili Ahmet Aydoğmuş hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na aynı konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. 

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