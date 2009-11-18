Türklerle Kürtler arasına düşmanlık sokmak istiyorlar

İki hafta önce İstanbul'a gelerek bir ziyarette bulunan Neçirvan Barzani, Erbil'de önemli açıklamalarda bulundu. "PKK tarafından Kürtlere ne kadar eziyet verildiğini herkes biliyor" diyen Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü.



Terör örgütüne tepkisini, "PKK tarafından Kürtlere ne kadar eziyet verildiğini herkes biliyor.'' sözleriyle dile getiren Barzani, Ergenekon ile PKK arasındaki bağlantıya da dikkat çekti. Barzani, "Açıkça belirtmek istiyorum, PKK ve Türkiye içinde bu meseleyi çözmek istemeyen güçlü bir el var." dedi. Daha önce Türkiye ile ilişkilerin bu yapı tarafından sabote edildiğini savunan Barzani, 2007 yılındaki Dağlıca baskınında Ergenekon parmağı olduğunu ve bunun ileride ortaya çıkacağını söyledi. Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Kasım ayı başında ailesiyle beraber 4 günlüğüne İstanbul'a geldiğini ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile de görüşme imkanı bulduğunu söyleyen Neçirvan Barzani, 2003'ten sonra Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirtti. Bunun resmî bir ziyaret olmadığının altını çizen Kürt lider, Türkiye'de kendileri ile ilgili "gelecekler mi, gelmeyecekler mi" şeklinde oluşan psikolojik duvarı kırmak için ziyarette bulunduğunu kaydetti.



TBMM'deki demokratik açılım görüşmelerini de dikkatle takip ettiklerini söyleyen Neçirvan Barzani, bu projenin herkesten onay almasını beklemediklerini; ancak Türkiye'de 80 yıllık problemi çözecek bir görüş oluştuğunu dile getirdi. Barzani, açılımın arkasındaki isim olan Başbakan Erdoğan için hayranlık ifadeleri kullandı: "Tarihte büyük bir değişim yapabilen az insan çıkar. Bence böyle bir lider olan Sayın Erdoğan Türkiye'nin iç ve dış tüm desteğini hak eden bir insandır. Mecliste oluşan o ortamlar, siyasal çekişmelerdir. Daha ziyade çıkar çekişmeleridir."



Süreçle ilgili kendilerinden istenecek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ısrarla vurgulayan Neçirvan Barzani, açılımın arkasında Türkiye, ABD ve Kuzey Irak arasında üçlü koalisyon olduğu yönündeki iddiaları ise yalanlıyor. Barzani, PKK'dan ayrılıp Kuzey Irak'a yerleşenlerle ilgili olarak da kendi isteği ile Türkiye'ye dönmek isteyenlere her zaman kolaylık sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. PKK içinde Iraklılar için ise af sinyali verdi: "Iraklı olup PKK içinde olanların sayısı oldukça azdır. PKK tarafından Kürtlere ne kadar eziyet verildiğini herkes biliyor. Ancak bir açılım söz konusu. Parlamentomuz tarafından böyle bir şey gündeme getirilebilir ve Iraklı olan herkesin bir af içerisine alınacak şekilde, böyle bir açılım söz konusu olabilir."



Barzani, PKK'ya destek verip vermedikleri konusunda ise net konuştu: "Türkiye'ye darbe vuracak bir örgüte yardımcı olmamız mantıklı değildir. Hiçbir şekilde PKK'ya herhangi bir lojistik destek sağlamış değiliz." Iraklı Kürt lider, gelişen olumlu sürecin sabote edilmesinden de duyduğu endişeyi de dile getirerek, geçtiğimiz haftalarda bir grup PKK'lının dönüşü sırasında yapılan şovu eleştirdi: "Türkiye'nin rahata kavuşmasını istemeyen ve Türklerle Kürtler arasında düşmanlık sokmak isteyenler oldukça çok. Barış grupları denilen gruplar Türkiye'ye geldiğinde rahatsız edici, provoke edici gösteriler yapmaya ne gerek vardı? Grupların gelmesi iyi bir başlangıç idi. Ama ne yazık ki baştan böyle bir projeyi oldukça küçülttüler." diye konuştu.



Erbil'den seçimleri boykot tehdidi



Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, ocak ayında yapılacak genel seçimleri boykot tehdidinde bulundu. Barzani'nin bürosundan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta kabul edilen yeni seçim yasasında belirlenen Irak Parlamentosu'ndaki sandalye dağılımının Kürtler için adil olmadığı ileri sürülerek, bu durumun değişmemesi halinde bölge halkının "seçimleri boykot etmek zorunda kalabileceği" ifade edildi. Yeni yasaya göre, 275 olan vekil sayısı 323'e çıkarılacak. Ancak yeni sandalyelerden sadece 3'ü Kürt bölgesine verildi. Barzani'nin 17 ek sandalye beklediği belirtiliyor. Kürt yönetimi, Irak Planlama Bakanlığı'nca ülkenin kuzeyinde yaptırılan nüfus sayımı istatistiklerine itiraz ederek 'yüz binlerce Kürt oyunun görmezden gelindiğini' iddia ediyor.



Öte yandan Irak haber ajansı, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ile Mesud Barzani'nin seçimlerin iptali konusunda anlaştıklarını öne sürdü. Ajans, Haşimi'nin daha önce, yeni seçim kanununda eksiklerin olduğunu ve bunların düzeltilmesini talep ettiğini, Barzani'nin de ülkenin kuzeyindeki bölgede kentlerin parlamenter sayılarında adil dağılım yapılmadığı sürece Kürtlerin seçime katılamayacağını belirttiğini bildirdi. Boykot tehditleri, seçimin akıbetini tehlikeye atarken, seçim takviminde yaşanacak bir gecikmenin, ABD'nin Ağustos 2010'a kadar bu ülkedeki muharip birliklerini geri çekme planını sekteye uğratabileceği ifade ediliyor.